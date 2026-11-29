Phong độ Deportivo vs Barcelona

Trở lại La Liga sau 8 năm vắng bóng, Deportivo có màn khởi đầu đầy hứa hẹn. Suốt 5 vòng đầu, đội bóng xứ Galicia đều bất bại, thu về 2 thắng và 3 hòa. Tuy nhiên, tuần trăng mật với thầy trò HLV Antonio Hidalgo cũng đến hồi phải kết thúc.

8 vòng đấu gần nhất chứng kiến Deportivo chỉ thắng thêm 1, hòa 3 và thua tới 4. Lúc này, đội chủ sân Riazor đứng hạng 12 với 15 điểm, nhiều hơn tập thể gần nhất trong nhóm phải xuống hạng 3 điểm.

Do sự cạnh tranh quyết liệt ở nửa sau bảng xếp hạng, khi khoảng cách giữa các đội rất sít sao, mỗi cú sẩy chân sẽ dễ tạo nên bước thụt lùi lớn. Đội chủ nhà chắc chắn rất hiểu điều đó và cũng đang nỗ lực vươn lên.

Lợi thế sân nhà mang đến điểm tựa tinh thần quan trọng dành cho Aubameyang cùng các đồng đội. 6 lần đón khách gần đây, Deportivo mới thua 1, hòa 3 và thắng 2. Dẫu vậy, thông số đó không mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh đối thủ bên kia chiến tuyến sở hữu sức mạnh vượt trội.

Barcelona sẽ viếng thăm sân Riazor cùng mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu La Liga. Trước sự bám đuổi gắt gao từ đại kình địch Real Madrid (kém 3 điểm), thầy trò HLV Hansi Flick không được phép sẩy chân.

Phong độ của Barca đang rất ổn định với chuỗi 5 chiến thắng gần đây. Màn trình diễn thăng hoa của hàng công trở thành điểm sáng nổi bật nhất. Ngoài trừ thất bại 1-2 dưới tay Real Madrid ở Siêu kinh điển, các chân sút khoác áo "Blaugrana" đều ghi tối thiểu 2 bàn mỗi trận.

Những chuyến xa nhà cũng không thể làm khó được gã khổng lồ xứ Catalunya. Cả 6 lần du đấu từ đầu mùa thuộc khuôn khổ La Liga, Lamine Yamal cùng các đồng đội đều ca khúc khải hoàn, ghi tới 24 và chỉ lọt lưới 6 bàn.

Ngoài 3 điểm đơn thuần, chiến thắng trong chuyến hành quân đến Galicia còn giúp thầy trò Hansi Flick có sự chuẩn bị tâm lý tốt cho màn tái đấu Atletico Madrid vào giữa tuần tới.

Trong lịch sử, đôi bên đã có tổng cộng 105 lần đối đầu. Barcelona chiếm ưu thế rõ rệt với 63 chiến thắng và thua 22. Tính riêng 7 cuộc chiến gần nhất giữa hai đội tại Riazor, Barca cũng thắng đến 6 và chỉ thua 1.

Thông tin lực lượng Deportivo vs Barcelona

Deportivo: Khả năng ra sân của bộ đôi Bright Ede và Zakaria Eddahchouri cần đánh giá thêm.

Barcelona: Sau khi vắng mặt hồi giữa tuần, Lamine Yamal đã có thể trở lại. Chỉ còn bộ đôi Roony Bardghji và Xavi Espart đang dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Deportivo vs Barcelona

Deportivo: Roman; Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata; Luismi, Soriano, Casado, Rodriguez, Hernandez; Aubameyang

Barcelona: J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha

Dự đoán: 1-3