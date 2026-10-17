Nhận định trận đấu Đà Nẵng vs Hải Phòng, 18h00 ngày 17.10: Điểm tựa Chi Lăng

Phong độ Đà Nẵng vs Hải Phòng

Trở lại thi đấu sau 3 tuần nhường chỗ cho đợt tập trung ĐTQG dường như khiến Đà Nẵng đánh mất đà hưng phấn. Đoàn quân dưới trướng HLV Lê Đức Tuấn bất ngờ thua đậm 0-3 trong chuyến hành quân tới Quy Nhơn để chạm trán chủ nhà HAGL.

Đây là trận thua xứng đáng của đội bóng Đà thành. Họ không những tỏ ra lép vế ở nhiều chỉ số quan trọng, còn tự mình thể hiện bộ mặt kém cỏi, đặc biệt trong khâu phòng ngự. Tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của trung vệ Quế Ngọc Hải là ví dụ điển hình.

Cần biết rằng trước đó, Đà Nẵng đã thi đấu rất hay, lần lượt thắng đậm cựu vương Nam Định 3-0, hạ gục chủ nhà Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 1 cúp Quốc gia. Nhưng quãng thời gian dài không ra sân có lẽ đã ảnh hưởng tiêu cực đến lửa chiến đấu và tinh thần tập trung.

Trở về sân nhà ở vòng 4 V.League, Đà Nẵng rất cần tìm lại cảm hứng chiến thắng. Đón tiếp đối thủ ngang tài như Hải Phòng được xem như cơ hội thuận lợi để thầy trò HLV Lê Đức Tuấn hoàn thành nhiệm vụ.

Phong độ ấn tượng trên sân nhà là điểm sáng giúp Minh Quang và đồng đội thêm tự tin. Trong cả 4 lần đón khách gần đây, đội chủ sân Chi Lăng đều ca khúc khải hoàn, ghi tới 11 và không để lọt lưới bàn thua nào.

Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng lại hành quân vào miền Trung cùng tâm trạng âu lo. Sau 4 lần ra sân từ đầu mùa, đội bóng đất Cảng mới thắng 1 và thua 3. Đáng chú ý, 2 trận gần nhất, dù đều được thi đấu tại "chảo lửa" Lạch Tray, Hải Phòng đều thúc thủ.

Nếu thất bại trước những đối thủ mạnh hơn hẳn sẽ không có gì đáng nói. Tuy nhiên, cú đúp bại trận dưới tay Thép Cần Thơ (vòng 1 cúp Quốc gia) hay Thanh Hóa (vòng 3 V.League) thực sự gióng lên hồi chuông cảnh báo về phong độ hiện tại của Hải Phòng.

Sau 3 vòng đấu, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ mới có 3 điểm, ghi 5 và thủng lưới 7 bàn. Áp lực đặt lên vai HLV Đặng Văn Thành cùng các trợ lý tất nhiên không nhỏ. Trong trường hợp tiếp tục trắng tay ở chuyến viêng thăm Chi Lăng, sức ép sẽ càng lớn hơn và dễ đẩy Hải Phòng vào cú trượt dài mất kiểm soát.

Những chuyến hành quân vào Đà thành hiếm khi mang đến niềm vui chiến thắng cho đội khách. Cụ thể, 18 lần làm khách trước Đà Nẵng gần đây, Hải Phòng mới thắng 3, hòa 2 và thua tới 13.

Thông tin lực lượng Đà Nẵng vs Hải Phòng

Đà Nẵng: Đầy đủ lực lượng.

Hải Phòng: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến Đà Nẵng vs Hải Phòng

Đà Nẵng: Tiến Dũng, Moteira, Rebori, Ngọc Hải, Việt Hoàng, Hồng Phúc, Joe Pissona, Ivan Saponjic, Nguyên Hoàng, Văn Long, Minh Quang

Hải Phòng: Văn Toản, Tuấn Phong, Ngọc Tú, Esteban, Thái Bảo, Mạnh Dũng, Vũ Tín, Văn Anh, Minh Dĩ, Tagueu, Makaric

Dự đoán: 2-1

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