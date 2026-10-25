Nhận định trận đấu Đà Nẵng vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 25.10: Chi Lăng lại thất thủ?

Phong độ Đà Nẵng vs Hà Nội FC

Bộ mặt thiếu ổn định vẫn đang đeo bám Đà Nẵng ở đầu mùa giải năm nay. Đội bóng Đà thành từng gây ấn tượng khi thắng đậm cựu vương Nam Định 3-0 ở vòng 2, đồng thời hạ gục Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 1 cúp Quốc gia.

Tuy nhiên, trong những trận chiến tưởng chừng dễ thở hơn, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn lại bất ngờ gục ngã. Đó là các trận thua Thanh Hóa (2-3), HAGL (0-3) và Hải Phòng (1-5). Điều đáng lo, cả 2 vòng đấu gần nhất ở sân chơi V.League, Đà Nẵng đều thua rất đậm.

Cách đây 1 tuần, đại diện miền Trung được chơi trên sân nhà để đón tiếp Hải Phòng, tập thể cũng khởi đầu chật vật dưới triều đại HLV Đặng Văn Thành. Nhưng điểm tựa Chi Lăng cũng không thể giúp Đà Nẵng thoát khỏi trận thua đậm khó tin.

Trước cuộc đón tiếp Hà Nội FC, đoàn quân dưới trướng HLV Lê Đức Tuấn mới có trong tay 3 điểm, bị đánh tụt xuống vị trí áp chót. Kịch bản vỗn đã quá quen thuộc với đội bóng sông Hàn ở những mùa giải gần đây.

Muốn hy vọng cải thiện thành tích, Đà Nẵng chắc chắn phải tăng cường chất lượng cho hệ thống phòng ngự, vốn đang thi đấu rất hớ hênh, mắc liên tiếp những sai lầm không đáng có. Ngoài ra, tinh thần chiến đấu, cách phản ứng hời hợt sau thời điểm bị dẫn bàn cũng là bài toán hóc búa khác cần ban huấn luyện sớm tìm ra phương hướng khắc phục.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC đang bắt đầu cho thấy dấu hiệu khởi sắc sau màn xuất phát tệ hại. Kể từ thất bại trước chính Đà Nẵng ở vòng 1 cúp Quốc gia, đoàn quân dưới trướng HLV Harry Kewell trải qua 2 chiến thắng liên tiếp, ở các vòng 3 và 4 V.League.

Trong đó, chiến thắng 2-1 ở trận derby thủ đô trước ĐKVĐ CAHN vượt lên trên ý nghĩa của 3 điểm thông thường. Đó như một cú hích tinh thần quan trọng tạo luồng sinh khí mạnh mẽ để đoàn quân áo tím quyết tâm tiến lên phía trước.

Với 6 điểm, Hà Nội FC hiện đứng hạng 9, tạo ra cách biệt 3 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ. Nếu rời Chi Lăng cùng nụ cười chiến thắng, Văn Quyết và các đồng đội nhiều khả năng sẽ vươn lên nửa trên BXH.

Mục tiêu của đội khách rất rõ ràng. Ngoài phong độ lẫn tinh thần đều tốt hơn, đại diện thủ đô còn sở hữu thống kê đối đầu vượt trội. 6 lần đụng độ Đà Nẵng gần đây trong khuôn khổ V.League, Hà Nội FC thắng tới 5 và chỉ hòa 1.

Thông tin lực lượng Đà Nẵng vs Hà Nội FC

Đà Nẵng: Đầy đủ lực lượng.

Hà Nội FC: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến Đà Nẵng vs Hà Nội FC

Đà Nẵng: Bùi Tiến Dũng; Matias Fracchia, Callesro, Ngọc Hải, Ivan Saponjic, Kavin Lương, Phan Văn Long, Việt Hoàng, Bryan Lý, Văn Sơn, Sỹ Hoàng

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Adriel Silva, Thành Chung, Công Nhật, Kevin Felida, Yuval Sade, Hùng Dũng, Văn Quyết, Faurandk, Văn Tùng

Dự đoán: 1-2