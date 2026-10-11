Nhận định trận đấu Crystal Palace vs Nottingham, 20h00 ngày 11.10: Gặp lại cố nhân

Phong độ Crystal Palace vs Nottingham

Khép lại kỷ nguyên rực rỡ cùng HLV Oliver Glasner với 3 danh hiệu (FA Cup, Siêu cúp Anh và Conference League), Crystal Palace đang bắt đầu một chương mới dưới triều đại Pierre Sage.

Chiến lược gia người Pháp ít nhất vẫn đang tỏ ra mát tay ở đấu trường cúp khi giúp đội bóng thành London thắng đậm Middlesbrough 3-0 (vòng 3 cúp Liên đoàn) và đè bẹp Lech Poznan 4-0 (vòng phân hạng Europa League).

Tuy nhiên, tại sân chơi quốc nội, Crystal Palace lại thể hiện bộ mặt khá thất vọng. Sau 5 vòng đấu, đội chủ sân Selhurst Park mới thắng 1, hòa 1 và thua tới 3. Với chỉ 4 điểm trong tay, Palace hiện đứng hạng 15 và chỉ nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ 1 điểm.

Trong quãng thời gian tạm nghỉ đợt tập trung ĐTQG kéo dài 3 tuần, Crystal Palace quyết định không tập chay. Thay vào đó, nhằm giúp tân HLV Sage có thêm cái nhìn tổng thể và để các cầu thủ không rơi vào trạng thái ì, "The Eagles" đã quyết định tổ chức trận giao hữu cùng đối thủ hạng dưới Bristol City.

Nhưng đó lại trở thành màn tập dượt kém như ý dành cho đương kim vô địch Conference League. Palace thua trắng 0-2 dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống bắn phá hơn về phía cầu môn đối diện.

Những điểm yếu nơi hàng thủ một lần nữa lại bộc lộ. Các gương mặt mới hoặc ít được trọng dụng dưới triều đại Glasner có lẽ sẽ cần thêm thời gian để tạo nên sự gắn kết và bọc lót tốt hơn. Việc đã sử dụng tới 27 cầu thủ chỉ sau 5 vòng cũng cho thấy Sage dường như chưa thể tìm ra bộ khung ổn định.

Bên phía đối diện, Nottingham cũng không khá khẩm hơn là bao. Đội khách hiện có trong tay 5 điểm, đứng thứ 13 sau thành tích 1 thắng, 2 hòa và 2 bại. Lẽ ra, vị thế lúc này của thầy trò HLV Oliver Glasner đã có thể tốt hơn nếu không thất bại vô duyên 0-1 trước tân binh Coventry City ở vòng đấu gần nhất.

Đó là trận đấu Forest hoàn toàn kiểm soát thế trận, dồn ép đối thủ trong suốt 90 phút nhưng không tạo ra những phương án thực sự sắc sảo để tiếp cận cầu môn. Thống kê 24 cú đứt điểm, chỉ 3 lần đi trúng khung thành, đã phần nào lột tả nỗ lực tấn công nhưng thiếu điểm nhấn của đội chủ sân City Ground.

Không sở hữu phong độ tốt nhưng đội khách vẫn hành quân đến Selhurst Park cùng sự tự tin. Suốt 10 lần chạm trán Crystal Palace gần đây, Nottingham đều không một lần nếm mùi chiến bại (thắng 3 và hòa 7). Đáng chú ý, cả 9 cuộc đụng độ gần nhất đều khép lại với số bàn thắng không vượt quá 2.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Nottingham

Crystal Palace: Dean Henderson, Jean-Philippe Mateta, Chadi Riad và Takehiro Tomiyasu đều đang dưỡng thương. Axel Disasi ngồi ngoài vì án treo giò.

Nottingham: Igor Jesus và Nikola Milenkovic trở thành những cái tên mới nhất phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Nottingham

Crystal Palace: Benitez; Richards, Ahanor, Canvot; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Sarr; Strand Larsen

Nottingham: Sels; Cunha, Diomande, Murillo; Munoz, Schlager, McAtee, Williams; Ndoye, Gibbs-White, Delap

Dự đoán: 1-1