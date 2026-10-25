Nhận định trận đấu Crystal Palace vs Newcastle, 21h00 ngày 25.10: Điểm tựa sân nhà

Phong độ Crystal Palace vs Newcastle

Yếu tố sân nhà thường đóng vai trò quan trọng trong những cuộc đối đầu giữa Crystal Palace và Newcastle. Kể từ mùa giải 2021/22 đến nay, các màn đọ sức giữa đôi bên đều không chứng kiến các đội khách ra về cùng nụ cười chiến thắng.

Cụ thể hơn, 10 lần Crystal Palace và Newcastle đụng độ gần nhất, các đội chủ nhà thắng tới 6 và hòa 4. Nếu chỉ tính riêng 12 trận đối đầu gần đây tại Selhurst Park, Crystal Palace thắng 4, hòa 7 và thua 1.

Ở thời điểm hiện tại, dù đang trải qua chuỗi 3 trận bất thắng, lần lượt thua Lyon (2-3), Brighton (0-5) và hòa Besiktas (2-2), Crystal Palace vẫn có những lý do để bước vào trận chiến cuối tuần này cùng tinh thần tự tin.

Bởi cả 3 lần ra sân gần đây, thầy trò HLV Pierre Sage đều phải hành quân đến đất khách. Còn khi trở về sân nhà, "The Ealges" đang sở hữu thành tích khá ấn tượng, thắng 3 và thua 1 sau 4 lần đón khách vừa qua.

Trước cuộc đón tiếp Newcastle, đội chủ nhà chỉ đang đứng thứ 16 với 7 điểm, nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ 1 điểm mong manh. Ở vào tình thế khá hiểm nguy, đội bóng thành London tất nhiên sẽ đặt quyết tâm giành chiến thắng.

Kịch bản ca khúc khải hoàn nghiêng về phía thầy trò HLV Pierre Sage hoàn toàn khả thi. Bởi ngoài ưu thế sân bãi, đội chủ nhà còn nhận được tín hiệu lạc quan từ chính đối thủ bên kia chiến tuyến.

Sau khởi đầu khá hứa hẹn cùng tân HLV Matthias Jaissle, Newcastle đang dần bộc lộ nhiều hơn những điểm yếu. 4 vòng đấu gần nhất, đội chủ sân St James' Park đã thua tới 3, bao gồm mạch 2 thất bại trên sân khách với cùng tỷ số 1-4 trước các đối thủ không được đánh giá cao như Leeds hay Coventry City.

Trong bối cảnh chỉ đút túi 3 điểm ở 4 lần ra sân vừa qua, Newcastle đã bị đẩy xuống vị trí thứ 11, hơn Palace 1 điểm. Sức ép đang đè nặng lên HLV Jaissle và chiến lược gia người Đức có lẽ sẽ không thể tiếp tục để các học trò thi đấu quá phóng khoáng.

Những toan tính thực dụng có thể được chiến lược gia trẻ tuổi người Đức tính đến nhằm hạn chế tối đa các sai lầm từng khiến khung thành của Hornicek nhiều phen chao đảo. Song để thay đổi lối chơi quen thuộc cũng không dễ.

Nhất là khi ở chiều đối diện, Crystal Palace lại sở hữu hàng phòng ngự lỏng lẻo nhất giải (thủng lưới tới 17 bàn sau 7 trận - trung bình hơn 2,4 bàn/trận).

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Newcastle

Crystal Palace: Quinten Timber, Jorgen Strand Larsen, Takehiro Tomiyasu và Chadi Riad chưa thể trở lại sau chấn thương.

Newcastle: Chỉ có Tino Livramento và Ewen Jaouen chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Newcastle

Crystal Palace: Benitez; Richards, Disasi, Canvot; Khalailli, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta

Newcastle: Hornicek; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Joelinton; Murphy, Osula, Barnes; Wissa

Dự đoán: 2-2