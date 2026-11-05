Nhận định trận đấu Crystal Palace vs Hoffenheim, 0h45 ngày 6.11: Vị khách yếu bóng vía

Phong độ Crystal Palace vs Hoffenheim

Mùa giải đầu tiên hậu kỷ nguyên Oliver Glasner đang diễn ra không thật sự êm đềm tại sân Selhurst Park. Ở Ngoại hạng Anh, Crystal Palace mới thắng 2, hòa 1 và thua tới 6. Thành tích nghèo nàn đã đẩy đội bóng thành London xuống vị trí thứ 18, ngang bằng 7 điểm với đối thủ xếp trên Man United nhưng kém hiệu số bàn thắng.

Tình cảnh nguy nan tại Premier League nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng của Palace ở các đấu trường còn lại. Dù lúc này, "Bầy Đại Bàng" đã tiến bước đến tứ kết cúp Liên đoàn Anh, đồng thời vẫn tràn trề hy vọng vượt qua chặng phân hạng Europa League.

Sau 3 lượt trận, Crystal Palace đang có 4 điểm từ thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 bại. Đại diện nước Anh hiểu rằng vị trí thứ 15 hiện tại còn rất chông chênh nên nỗ lực cải thiện thứ hạng trong những lượt trận kế tiếp đặc biệt quan trọng.

Bộ mặt phập phù của đội nhà đang tạo ra áp lực không nhỏ nên chiếc ghế tân HLV Pierre Sage đang ngồi. Một trong những vấn đề hóc búa nhất nhà cầm quân người Pháp cần nhanh chóng khắc phục đó là khả năng phòng ngự.

21 bàn thua sau 9 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh và 5 lần để đối phương chọc thủng lưới tại Europa League cho thấy hệ thống phòng thủ của đội chủ sân Selhurst Park đang hoạt động kém hiệu quả. Một bức tường lỏng lẻo trước cầu môn của Dean Henderson chắc chắn sẽ khó mang lại tâm lý yên tâm cho các đồng đội phía trên.

Cũng giống đội chủ nhà, Hoffenheim đang thể hiện bộ mặt trồi sụt từ đầu mùa. Cách đây ít ngày, đoàn quân dưới trướng HLV Christian Ilzer nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách trước Werder Bremen. Kết quả trắng tay khiến Hoffenheim bị đánh tụt xuống hạng 12 Bundesliga, chỉ còn nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm.

Tình hình tại Europa League cũng không khá khẩm hơn. Hoffenheim gây thất vọng khi thua OFI Crete (Hy Lạp) 0-2 và gục ngã 2-3 ở cuộc đón tiếp Besiktas. Phải đến lượt trận gần nhất, đại diện nước Đức mới tạo nên điểm nhấn tích cực đầu tiên, bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 trước các vị khách Lyon.

Những chuyến xa nhà đang thực sự mang đến nỗi ám ảnh dành cho Hlozek cùng các đồng đội. 6 lần du đấu gần đây, đội khách đã thua tới 5, bao gồm cả trận thua muối mặt đối thủ hạng dưới Holstein Kiel ở cúp Quốc gia.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Hoffenheim

Crystal Palace: Vẫn chưa có sự phục vụ của Ismaila Sarr, Takehiro Tomiyasu và Chadi Riad vì chấn thương. Khả năng ra sân của Jorgen Strand Larsen và Quinten Timber cần đánh giá thêm.

Hoffenheim: Thiếu vắng khá nhiều trụ cột như Vladimir Coufal, Bambase Conte, Patrick Wimmer, Valentin Gendrey, Albain Hajdari, Nathan De Cat và Max Moerstedt.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Hoffenheim

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Disasi, Richards; Khalaili, Wharton, Doucoure, Chilwell; Pino, Nketiah; Mateta

Hoffenheim: Baumann; Abraha, Kabak, Machida, Rots; Prass, Avdullahu; Kramaric, Daghim; Lemperle, Hlozek

Dự đoán: 2-1