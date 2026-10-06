Nhận định trận đấu Croatia vs Tây Ban Nha, 1h45 ngày 7.10: Cản sao được 'Bò tót'

Phong độ Croatia vs Tây Ban Nha

Cục diện bảng A3 gần như đã ngã ngũ chỉ sau giai đoạn lượt đi. Tây Ban Nha đã chứng tỏ sức mạnh của ĐKVĐ thế giới và châu Âu với chuỗi 3 trận toàn thắng, vững vàng trên ngôi đầu. Ở phía sau, tuyển Anh cũng khẳng định bản lĩnh bằng 2 chiến thắng thuyết phục trên sân CH Czech và Croatia để chiếm vị trí thứ 2.

Trước khi UEFA Nations League 2026/27 khởi tranh, Croatia có thể được kỳ vọng chen chân vào cuộc đua song mã cùng hai ông lớn. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh tiềm lực hiện tại của đội tuyển áo kẻ ca rô có hạn.

Thế hệ vàng của bóng đá Croatia đang dần lùi về phía sau sân khấu. Những "tia sáng" hiu hắt cuối chiều của Luka Modric, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic là không đủ để kéo cả tập thể tiến lên phía trước, khi các vệ tinh xung quanh chưa có nhiều thể hiện nổi bật.

Ở tuổi 41, Modric vẫn thường xuyên ra sân cày ải đủ để nói lên nguồn nhân lực hạn chế lúc này của Croatia. Phải trông chờ vào những ngôi sao già nua khiến mức độ cạnh tranh của đoàn quân dưới trướng tân HLV Slaven Bilic giảm đi trông thấy.

Cách đây ít ngày, Croatia vừa thảm bại tới 0-7 trong cuộc đón tiếp Anh. Đó là trận đấu đội chủ nhà hoàn toàn lép vế trước sức trẻ, tốc độ và càn lướt của các vị khách đến từ đảo quốc sương mù. Trận thua đậm nhất lịch sử trên sân nhà chắc chắn giáng một đòn mạnh vào tâm lý và sự tự tin của Croatia.

Trong bối cảnh tiếp tục phải đón tiếp một cường địch khác, sự lo lắng và sức ép đè nặng lên đôi vai thầy trò HLV Bilic cũng dễ hiểu. Lượt đi, Croatia từng thua đậm 1-4 tại Seville. Ưu thế sân bãi nhỏ nhoi có lẽ không thể giúp đội chủ nhà tránh khỏi thêm một kịch bản tê tái.

Không cần nhắc nhiều đến sức mạnh hiện tại của Tây Ban Nha. Khối đội hình vận hành nhịp nhàng, uyển chuyển và khả năng kiểm soát bóng thượng thừa giúp đoàn quân dưới trướng HLV Luis de la Fuente luôn chiếm thế chủ động dù trước bất kỳ đối thủ nào.

Nhìn vào đội hình của "La Roja", dễ nhận thấy họ không còn sở hữu một tiền đạo cắm nổi bật trên hàng công như thời còn có Raul Gonzalez, Fernando Torres hay David Villa. Nhưng triết lý kiểm soát bóng đạt đến đỉnh cao, tạo nên cỗ máy vận hành cơ động, linh hoạt giúp các mũi tấn công của Tây Ban Nha rất đa dạng.

Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams có nhiều cơ hội dứt điểm song bàn thắng cũng có thể đến từ một tiền vệ hoặc hậu vệ cánh. Tóm lại, để ngăn chặn đương kim vô địch thế giới ở thời điểm hiện tại e rằng quá sức với Croatia.

Thông tin lực lượng Croatia vs Tây Ban Nha

Croatia: Chưa có sự phục vụ của Lovro Majer, Ante Budimir và Dion Drena Beljo.

Tây Ban Nha: Ferran Torres, Nico Williams và Alex Grimaldo vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Croatia vs Tây Ban Nha

Croatia: Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic; Matanovic

Tây Ban Nha: Simon; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Lopez, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Munoz

Dự đoán: 1-3