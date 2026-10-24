Nhận định trận đấu Coventry vs Fulham, 21h00 ngày 24.10: Chung kết ngược khó đoán

Phong độ Coventry vs Fulham

Coventry đang thực sự mang đến những chuyến tàu lượn cảm xúc dành cho cổ động viên nhà. Đương kim vô địch Championship tự tin trở lại Ngoại hạng Anh sau tròn 1/4 thế kỷ vắng bóng. Nhờ nền tảng vô địch giải Hạng Nhất trước đó và kế hoạch mua sắm khá mạnh tay, "The Sky Blues" hào hứng bước vào hành trình ở Premier League 2026/27.

Song những hứng khởi ban đầu nhanh chóng tan biến, đổi thành nỗi thất vọng và lo lắng. Suốt 4 vòng đầu, Coventry toàn bại, thủng lưới tới 10 và không có nổi bàn thắng nào. Màn xuất phát thảm họa kéo theo những ánh nhìn nghi ngại hướng về phía thầy trò Frank Lampard.

Không ít nhận định tiêu cực về khả năng Coventry sẽ đi theo vết xe đổ của nhiều tân binh "đoản mệnh". Nhưng rồi trong bầu không khí u ám, Onyeka cùng các đồng đội bất ngờ thi đấu khởi sắc.

Hai vòng đấu liên tiếp (5 và 6), Coventry lần lượt hạ gục Nottingham (1-0)và Newcastle (4-1), qua đó tạo nên bước nhảy ngoạn mục, từ vị trí bét bảng lên đứng hạng 14. Dẫu vậy, mạch thăng hoa của đội bóng đến từ West Midlands không kéo dài lâu.

Cách đây 1 tuần, Coventry nhận thất bại 1-3 trên sân đối thủ trực tiếp Tottenham. Trận thua đã kéo thầy trò Lampard trở lại mặt đất và đối diện thực tại khó khăn. Lúc này, Coventry đã rơi 3 bậc xuống hạng 17, chỉ còn nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 1 điểm.

Fulham chính là cái tên đang đứng ngay phía dưới đội chủ nhà. Do đó, kết quả cuộc so tài cuối tuần này mang ý nghĩa như một trận chung kết ngược, giữa hai gương mặt đang phải nỗ lực trốn chạy khỏi "vũng lầy" cuối bảng.

Phong độ thời gian qua của đội khách đã có những điểm sáng. Đó là trận hòa không bàn thắng trên sân Anfield của Liverpool, cầm chân Man United 1-1 và vượt qua Hull City 1-0 ở vòng đấu gần nhất, qua đó chấm dứt chuỗi bất thắng từ đầu mùa.

Vấn đề của Fulham có lẽ nằm ở khía cạnh ổn định. Đoàn quân dưới trướng HLV Alvaro Arbeloa có thể thi đấu tập trung, kiên cường khi đối diện các đối thủ trên cơ. Tuy nhiên, họ lại để mất điểm khá lãng xẹt trong một số trận đấu, như ở thất bại 2-3 trước Crystal Palace hay 1-2 trên sân Ipswich Town.

Nếu cải thiện được yếu tố này, Fulham đủ khả năng rời CBS Arena với ít nhất 1 điểm.

Thông tin lực lượng Coventry vs Fulham

Coventry: Thiếu vắng Haji Wright, Aurele Amenda, Josh Eccles và Luke Woolfenden do chấn thương.

Fulham: Ryan Sessegnon lĩnh án treo giò. Hugo Larsson vẫn đang trong quá trình dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Coventry vs Fulham

Coventry: Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Dasilva, Grimes, Onyeka; Thomas-Asante, Rudoni, Mason-Clark; Awoniyi

Fulham: Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia

Dự đoán: 1-1