Phong độ Coventry vs Crystal Palace

Nhờ thành tích ấn tượng khi còn dẫn dắt Lens, Pierre Sage được kỳ vọng sẽ thay thế ổn thỏa khối di sản do người tiền nhiệm Oliver Glasner để lại. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp đã không thể vượt qua được sức ép và chứng tỏ năng lực bản thân đủ để tiếp nối thành công tại sân Selhurst Park.

Sau thất bại 1-3 trước Liverpool ở vòng đấu gần nhất, Sage chính thức nhận trát sa thải. Thomas Frank - nhà cầm quân cũng từng chịu số phận hẩm hiu tương tự tại Tottenham - được chỉ định thay thế.

Khá may mắn cho Frank, ông tiếp quản đội bóng đúng lúc Ngoại hạng Anh tạm nghỉ 2 tuần. Nhờ đó, chiến lược gia người Đan Mạch có thêm thời gian để xây dựng, tổ chức lại chiến thuật và nhân sự theo ý mình. Tất nhiên, cũng có mặt hạn chế là ông không có trong tay đầy đủ lực lượng do một số trụ cột bận trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Nhận nhiệm vụ "cứu vớt" Crystal Palace, chặn đứng đà sa sút thảm hại của ĐKVĐ Conference League ẩn chứa không ít thách thức và khó khăn. Hiện tại, đội bóng Nam London đang xếp cuối bảng, cùng thành tích 2 thắng, 1 hòa và 7 bại.

Ngoài cải thiện thứ hạng, với nhiệm vụ hàng đầu thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, Thomas Frank sẽ phải tạo ra sự cân bằng hơn trong lối chơi. Đặc biệt, hệ thống phòng ngự của Crystal Palace có lẽ là khu vực đầu tiên phải thực hiện những cải tổ mạnh mẽ.

10 vòng đã qua, không đội bóng nào để thủng lưới nhiều như Palace (24 bàn, trung bình 2,4 bàn thua/trận). Muốn trụ lại sân chơi danh giá nhất đảo quốc sương mù, đội bóng thành London sẽ phải trở về với bản ngã quen thuộc, lấy sự vững chắc nơi tuyến dưới làm điểm tựa.

Bên kia chiến tuyến, một vài trận đấu vụt sáng cũng chưa thể giúp Coventry tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm. Trước vòng 11, đội chủ nhà đứng thứ 17, tức ngay trên nhóm xuống hạng với chỉ 1 điểm nhiều hơn.

Nếu phải tìm ra điểm tựa giúp thầy trò HLV Frank Lampard thêm phần tự tin, đó chỉ có thể là lợi thế sân nhà. 3 lần đón khách gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 và thua 1. Ngoài ra, 3 lần đón tiếp Crystal Palace gần đây, Coventry cũng bất bại, giành 2 thắng và 1 hòa.

Cũng như đội khách, hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn đang trở thành bài toán nan giải với Coventry. Song Lampard lại không phải mẫu HLV thiên hướng thực dụng để tạo ra những thay đổi, giúp đội nhà cải thiện số lượng bàn thua phải nhận.

Thông tin lực lượng Coventry vs Crystal Palace

Coventry: Frank Onyeka, Aurele Amenda, Haji Wright và Ephron Mason-Clark vẫn đang phải nhờ đến sự chăm sóc y tế.

Crystal Palace: Tiền đạo Jean-Philippe Mateta phải ngồi ngoài vì án treo giò.

Đội hình dự kiến Coventry vs Crystal Palace

Coventry: Rushworth; Van Ewijk, Mfuni, Pinnock, Dasilva; Torp, Grimes; Sakamoto, Rudoni, Gboho; Awoniyi

Crystal Palace: Henderson; Richards, Disasi, Lerma; Mingueza, Wharton, Timber, Mitchell; Kamada, Pino; Nketiah

Dự đoán: 2-2