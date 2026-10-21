Nhận định trận đấu Como vs Man United, 23h45 ngày 21.10: Cạm bẫy nơi đất khách

Phong độ Como vs Man United

Mùa giải năm ngoái mới chứng kiến Como giành vé trở lại Serie A sau hơn 2 thập kỷ vắng bóng. Nhưng nhờ sự hậu thuẫn tài chính từ giới chủ người Indonesia, đội chủ sân Giuseppe Sinigaglia nhanh chóng ghi dấu ấn khi cán đích hạng 4, đồng nghĩa giành tấm vé dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Chập chững bước chân ra biển lớn nhưng Como không tỏ ra bỡ ngỡ. Ngay trận ra quân, thầy trò HLV Cesc Fabregas đã tạo nên màn đè bẹp RB Leipzig tới 4-1. Dẫu vậy, cách đây 1 tuần, đội bóng mới nổi nước Ý bất ngờ nhận thất bại 2-3 trên sân Feyenoord.

Vẫn dừng lại cột mốc 3 điểm, Como chắc chắn cần nỗ lực nhiều hơn ở chặng đường sắp tới, nếu muốn tiếp tục viết nên lịch sử. Chiến thắng trong cuộc đón tiếp Man United sẽ trở thành liều thuốc tinh thần quan trọng, giúp đội chủ nhà lấy lại niềm tin chiến thắng.

Sau 3 lần ra sân liên tiếp chỉ toàn hòa và thua, Como cuối cùng cũng được nở nụ cười chiến thắng. Đó là màn hạ gục chủ nhà Fiorentina 3-1 cuối tuần qua. Lối chơi dâng đội hình pressing cường độ cao và khả năng tận dụng cơ hội góp phần giúp thầy trò Fabregas ra về cùng 3 điểm.

Với thành tích 4 thắng, 2 hòa và 1 bại từ đầu mùa, Como hiện đứng hạng 5, kém các đối thủ xếp trên lần lượt 1, 3 và 5 điểm. Thống kê cho thấy đội bóng vùng Lombardy vẫn ít nhiều duy trì được bộ mặt ổn định, dù phải phân bổ lực lượng cho cả sân chơi châu lục.

Nếu đội chủ nhà đang rất tự tin hướng đến lượt trận 3 vòng phân hạng, Man United lại đang trải qua chuỗi ngày u ám. Kể từ sau chiến thắng đậm 4-0 trước Sabah Baku (Azerbaijan) ở trận ra quân Champions League 2026/27, đoàn quân dưới trướng HLV Michael Carrick liên tiếp đánh mất mình.

Suốt 6 trận gần nhất, Man United không còn biết đến hương vị chiến thắng, chỉ hòa 3 và thua 3. Cách đây 1 tuần, "Quỷ đỏ" thúc thủ 0-2 trên sân Atletico Madrid. Cách đây ít ngày, nỗi thất vọng tiếp tục nối dài khi chỉ rời Elland Road của Leeds cùng kết quả hòa 1-1.

Rõ ràng với phong độ nhạt nhòa hiện tại, chuyến hành quân đến xứ sở mì ống tiềm ẩn không ít nguy cơ. Đội khách đang có quá nhiều vấn đề, từ khả năng phòng ngự đến cách triển khai bóng tiếp cận cầu môn đối diện.

Không ai còn nhận ra hình ảnh một Man United khởi sắc ở giai đoạn cuối mùa trước. Phải chăng Michael Carrick đã "hết bài"? Cả 5 chuyến xa nhà từ đầu mùa, "Quỷ đỏ" đều không thắng (hòa 3, thua 2) và chưa một lần giữ sạch lưới.

Thông tin lực lượng Como vs Man United

Como: Khả năng ra sân của Trevoh Chalobah và Moise Kean chưa rõ ràng. Assane Diao chắc chắn vắng mặt.

Man United: Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Leny Yoro và Benjamin Sesko ngồi ngoài vì những lý do khác nhau.

Đội hình dự kiến Como vs Man United

Como: Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Da Cunha; J Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas

Man United: Lammens; Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Fernandes; Mbeumo

Dự đoán: 1-1