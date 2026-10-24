Nhận định trận đấu Chelsea vs Tottenham, 23h30 ngày 24.10: Sắc xanh áp đảo derby

Phong độ Chelsea vs Tottenham

Bỏ lại sau lưng màn khởi đầu chưa thật như ý, Chelsea đang trải qua tháng 10 khá ngọt ngào. 2 vòng đấu gần nhất, đoàn quân dưới trướng HLV Xabi Alonso đều toàn thắng, lần lượt đè bẹp Bournemouth 5-1 và hạ chủ chủ nhà khó chơi Everton 2-0.

Nhờ chuỗi 2 chiến thắng ấn tượng, Chelsea đã vươn lên vị trí thứ 4 với 13 điểm, kém 3 đối thủ xếp trên Brighton (3 điểm), Arsenal (5 điểm) và Man City (8 điểm). Ngoài ra, màn ca khúc khải hoàn trên sân Hill Dickinson cách đây 1 tuần còn giúp "The Blues" chấm dứt chuỗi 22 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới tại Premier League.

Dẫu vậy, phòng ngự không phải điểm sáng của Chelsea ở thời điểm hiện tại. Tấn công thực chất mới xứng danh điểm tựa được kỳ vọng giúp đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục bay cao. Sau 7 vòng đấu, đại gia thành London đang sở hữu hàng công mạnh thứ 3 giải với 17 pha lập công, chỉ kém Brighton (23 bàn) và Man City (19 bàn).

Đón tiếp Tottenham, Chelsea chắc chắn đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Ngoài phong độ và lối chơi đang dần đi vào ổn định, đội chủ nhà còn nhận được sự ủng hộ từ tiếng nói lịch sử. Trong 16 trận derby London gần nhất trên sân nhà, Chelsea mới thua vỏn vẹn 1.

Ngoài ra, cả 6 lần chạm trán Tottenham gần đây trong khuôn khổ Premier League, sắc xanh cũng đều chiếm thế thượng phong. 10 cuộc đón tiếp Tottenham gần nhất, đội chủ nhà thắng tới 8 và hòa 2. Thống kê cho thấy sự vượt trội của Chelsea trước đối thủ cùng thành phố.

Nếu Alonso và các học trò bước vào trận cầu tâm điểm vòng 8 cùng sự tự tin cao độ, Tottenham cũng đã kịp lấy lại tinh thần sau màn khởi đầu bết bát. Phải tới vòng 7, đoàn quân dưới trướng HLV Roberto de Zerbi mới tìm thấy chiến thắng đầu tay, trở thành tập thể cuối cùng ở Ngoại hạng Anh 2026/27 hưởng niềm vui ca khúc khải hoàn.

Cũng nhờ chiến thắng quan trọng 3-1 ở cuộc đón tiếp Coventry City, Spurs đã thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, vươn lên hạng 16. Dẫu vậy, khoảng cách giữa thiếu gia Bắc London và vị trí gần nhất trong nhóm 3 đội cuối bảng chỉ 1 điểm mong manh.

Do đó, nếu trắng tay rời Stamford Bridge, kịch bản Tottenham lại sa chân vào "vũng lầy" rất dễ xảy ra. Dù không tiếc tiền chiêu mộ hàng loạt "bom tấn", đội khách vẫn chưa thực sự tạo ra một khối thống nhất, ăn ý và khiến các đối thủ phải đặt cảnh báo cao nhất.

4 chuyến xa nhà từ đầu mùa, Spurs mới hòa 2 và thua 2, ghi 2 và thủng lưới 7 bàn. Rõ ràng, chỉ với chiến thắng trước một tân binh chưa thể đảm bảo Tottenham đã thực sự tìm thấy công thức giúp họ tiếp tục gặt hái những kết quả tích cực.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Tottenham

Chelsea: Thủ thành Emiliano Martinez gia nhập danh sách chấn thương vốn đã có Reece James, Jamie Gittens, Pep Chavarria và Emmanuel Emegha.

Tottenham: Rodrigo Bentancur vắng mặt vì án treo giò. Mykhaylo Mudryk, Xavi Simons, Wilson Odobert, Lucas Bergvall và Savio đều đang dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Tottenham

Chelsea: Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Palmer, Rogers; Pedro

Tottenham: Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Gallagher, Tonali; Kudus, Maddison, Marmoush; Solanke

Dự đoán: 3-2