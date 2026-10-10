Nhận định trận đấu Chelsea vs Bournemouth, 21h00 ngày 10.10: Điểm tựa sân nhà

Phong độ Chelsea vs Bournemouth

Sự góp mặt của Xabi Alonso trên băng ghế chỉ đạo được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo khởi sắc cho Chelsea ở Ngoại hạng Anh 2026/27. Dù bị Real Madrid sa thải ở mùa giải năm ngoái, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại từng ghi dấu ấn đậm nét khi giúp Bayer Leverkusen vượt mặt Bayern Munich để giành Đĩa bạc Bundesliga.

Nhưng quá khứ vinh quang không đồng nghĩa Alonso sẽ tiếp tục gặt hái thành công ở những môi trường mới nhiều áp lực hơn. Sau Real Madrid, đến lượt Chelsea có thể trở thành điểm đến thất bại với cựu tiền vệ lừng danh một thời của Liverpool.

Khởi đầu ấn tượng cùng mạch 3 trận toàn thắng (2 ở Ngoại hạng Anh và 1 tại cúp Liên đoàn) song tuần trăng mật của Alonso nhanh chóng khép lại. Điểm sáng duy nhất Chelsea giành được trong hơn 1 tháng trở lại đây chỉ là chiến thắng 6-3 trước Leeds ở cúp Liên đoàn.

Còn lại, 3 vòng đấu gần nhất đều chứng kiến nỗi thất vọng phủ kín Stamford Bridge. "The Blues" lần lượt gục ngã trước Arsenal (1-2), hòa thất vọng tân binh Hull City (2-2) và thua đậm 0-3 dưới tay láng giềng Brentford.

Kế hoạch thay máu lực lượng rầm rộ dường như chưa thể phát huy hiệu quả. Alonso vẫn đang loay hoay với bài toán nhân sự và lối chơi phù hợp. Đặc biệt, hệ thống phòng ngự trở thành điểm yếu chí tử của đại gia thành London.

Chỉ sau 5 trận, Chelsea đã nhận tổng cộng 12 bàn thua, trong khi mới ghi 10 bàn. Sở hữu hàng phòng ngự lỏng lẻo nhất giải, không ngạc nhiên khi đội chủ sân Stamford Bridge chỉ có trong tay 7 điểm và đang đứng chơi vơi giữa BXH.

Ít nhất, sân nhà hứa hẹn mang đến điểm tựa quan trọng với Chelsea. 4 lần đón khách từ đầu mùa, đội chủ nhà chưa một lần nếm mùi chiến bại, thu về 3 thắng và 1 hòa, ghi tối thiểu 2 bàn mỗi trận.

Bên kia chiến tuyến, Bournemouth cũng không khá khẩm hơn. Đội khách hiện chưa được tận hưởng hương vị chiến thắng ở Ngoại hạng Anh 2026/27. 5 vòng đấu trôi qua, "The Cherries" mới hòa 3 và thua 2, đứng chôn chân ở khu vực cuối bảng.

Nhưng Bournemouth cũng cho thấy bản thân không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. 6 lần ra sân gần nhất, đội khách chỉ thua 1, bao gồm thành tích thắng 1, hòa 1 ở 2 chuyến xa nhà vừa qua (hòa Newcastle 2-2 và đả bại Real Sociedad 2-1 tại vòng phân hạng Europa League).

Trong cả 3 lần đối đầu Chelsea gần đây, Bournemouth cũng đều bất bại (toàn hòa). Song với lợi thế sân nhà và quãng thời gian nghỉ đủ dài để xây dựng lối chơi nhuần nhuyễn hơn, "The Blues" vẫn sở hữu xác suất giành chiến thắng cao hơn.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Bournemouth

Chelsea: Khả năng ra sân của Moises Caicedo, Reece James và Cole Palmer chưa thật sự rõ ràng.

Bournemouth: HLV Marco Rose sẽ không có sự phục vụ của Alex Scott, Kroupi, Julian Araujo và Justin Kluivert.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Bournemouth

Chelsea: Martinez; Fofana, Lacroix, Colwill; Neto, Lavia, Henderson, Chavarria; Palmer, Rogers; Welbeck

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Rayan, Christie, Tavernier; Evanilson

Dự đoán: 2-1