Nhận định trận đấu CH Czech vs Tây Ban Nha, 2h45 ngày 13.11: Vững vàng trên ngôi đầu

Phong độ CH Czech vs Tây Ban Nha

Giành vé trở lại League A của UEFA Nations League sau 3 mùa giải vắng bóng, CH Czech nhanh chóng được trải nghiệm độ khắc nghiệt ở sân chơi danh giá này. Sau 4 lượt trận tại bảng A3, đại diện Trung Âu chưa kiếm nổi bất kỳ điểm số nào.

CH Czech lần lượt thua Croatia (1-2), Anh (0-2), Tây Ban Nha (1-3) và Anh (0-3). Với 0 điểm và hiệu số bàn thắng -8, đoàn quân dưới trướng HLV Santi Denia chôn chân nơi đáy bảng, chắc chắn hết hy vọng cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.

Mục tiêu thiết thực của CH Czech ở 2 lượt cuối sẽ là cố gắng thoát khỏi vị trí đội sổ. Lúc này, Hlozek và đồng đội còn kém đối thủ xếp trên Croatia khoảng cách 3 điểm. Trên lý thuyết, cơ hội san lấp và vượt lên còn rất khả thi.

Tuy nhiên, xét thực lực hiện tại, kịch bản CH Czech cải thiện thứ hạng rất khó xảy ra, ít nhất ở lượt trận áp chót. Bởi dù nắm ưu thế sân nhà, thầy trò HLV Denia không có đủ điểm tựa về chuyên môn để hy vọng tạo nên bất ngờ trước đương kim vô địch thế giới.

Từng vinh dự trở thành HLV ngoại quốc đầu tiên dẫn dắt CH Czech song tương lai của Santi Denia đang rất mờ mịt. Có lẽ chỉ sự cảm thông từ người hâm mộ và giới quan chức liên đoàn bóng đá CH Czech mới có thể giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha giữ ghế nóng sau gần nửa năm toàn nốt trầm (toàn thua cả 4 trận).

Santi Denia vẫn đang chật vật tìm kiếm điểm số đầu tiên trên cương vị HLV CH Czech. Nhưng ông thầy 52 tuổi sẽ khó cầu cạnh đội tuyển quê hương "nương tay". Tây Ban Nha dù đã chắc suất vào tứ kết vẫn cần đua tranh ngôi đầu bảng cùng tuyển Anh.

Sức mạnh của "La Roja" không cần bàn cãi. Rơi vào bảng đấu bao gồm cả Anh và Croatia, đội tuyển xứ đấu bò vẫn phô diễn đẳng cấp của đội bóng số 1 thế giới thời điểm hiện tại. 12 điểm tuyệt đối, hiệu số bàn thắng +7, có lẽ khó khăn chỉ bắt đầu đến với thầy trò HLV Luis de la Fuente khi tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Sự chênh lệch đẳng cấp ở hai đầu chiến tuyến quá rõ ràng. 6 lần đụng độ gần nhất giữa đôi bên, Tây Ban Nha thắng tới 5 và chỉ hòa 1. Ngoài ra, bất lợi sân khách cũng trở nên quá nhỏ bé với "La Roja".

12 chuyến xa nhà gần đây, Tây Ban Nha đều không một lần nếm mùi chiến bại, giành tới 10 chiến thắng. Bộ mặt nghèo nàn hiện tại của CH Czech càng dễ giúp đội khách tiếp tục nối dài mạch bất bại.

Thông tin lực lượng CH Czech vs Tây Ban Nha

CH Czech: Michal Sadilek lĩnh án treo giò.

Tây Ban Nha: Chấn thương ở trận thắng Atletico Madrid khiến Lamine Yamal chắc chắn vắng mặt. Tiền đạo Mikel Oyarzabal cũng là gương mặt đáng chú ý khác phải ngồi ngoài.

Đội hình dự kiến CH Czech vs Tây Ban Nha

CH Czech: Kinsky; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Soucek; Cerv, Ambros, Danek; Hlozek

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Ruiz; N Williams, Fermin, Baena; Torres

Dự đoán: 0-2