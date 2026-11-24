Phong độ CAHN vs Vissel Kobe

Lượt đi của giai đoạn phân hạng AFC Champions League Elite khu vực miền Đông đã khép lại. Với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 2 bại, CAHN đứng hạng 11/16 với 4 điểm, kém vị trí gần nhất trong top 8 khoảng cách 3 điểm.

Dù hành trình tìm kiếm tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp còn nhiều chông gai, kết quả hiện tại của thầy trò HLV Mano Polking vẫn rất xứng đáng nhận những lời ngợi khen. Ngay lần đầu dự giải, đụng độ toàn đối thủ sừng sỏ, ĐKVĐ V.League không hề tỏ ra mất tự tin.

Thậm chí nếu tận dụng tốt hơn thời cơ ở trận đấu với Kyoto Sanga (Nhật Bản), Quang Hải cùng các đồng đội đã có trong tay 6 điểm. Nhưng đó đã là câu chuyện quá khứ và giờ không phải lúc gặm nhấm tiếc nuối.

Vì không đặt nặng áp lực thành tích ở đấu trường danh giá nhất châu lục, CAHN sẽ vẫn thoải mái và sẵn sàng tự tin đôi công trước bất kỳ đối thủ nào. Song cuộc chiến sắp tới hứa hẹn mang đến không ít thách thức chờ đợi đội chủ sân Hàng Đẫy.

Cách đây gần 1 tuần cũng trên sân nhà, CAHN từng để thua ngược 1-3 trước Johor Darul Ta'zim. Một lần nữa, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng không tốt đã báo hại thầy trò HLV Polking.

Có đến 3 lần dứt điểm trúng cột, xà và một vài cú dứt điểm ra ngoài ở vị trí thuận lợi khiến đội bóng ngành công an trả giá. Trong bối cảnh thiếu vắng Đình Bắc, nỗi lo hàng công của CAHN càng có cơ sở.

Vissel Kobe đang dẫn đầu bảng xếp hạng, trở thành tập thể duy nhất sở hữu thành tích toàn thắng, ghi 8 và thủng lưới 3 bàn. Sức mạnh của ĐKVĐ Nhật Bản là điều không cần bàn cãi.

Tuy nhiên, phong độ thời gian qua của đội khách lại không tốt. Cả 4 lần ra sân gần nhất, đoàn quân dưới trướng HLV Michael Skibbe đều không biết đến hương vị chiến thắng, chỉ hòa 2 và thua 2.

Ngay trước chuyến hành quân sang Việt Nam, Vissel Kobe thậm chí thúc thủ 1-2 ngay trên sân nhà trước CLB đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng J.League, Mito Hollyhock. Cơ hội bảo vệ ngôi vương của Vissel Kobe ở sân chơi quốc nội cũng đối diện nhiều thử thách do đang đứng thứ 5, kém đỉnh bảng 9 điểm.

Phong độ theo chiều hướng sa sút của đại diện Nhật Bản ít nhiều sẽ mang đến hy vọng tạo nên bất ngờ cho CAHN. Nhưng nếu muốn giành điểm, đội chủ sân Hàng Đẫy cần giữ vững sự tập trung, hạn chế sai sót và tận dụng tối đa những tình huống chuyển đổi trạng thái.

Thông tin lực lượng CAHN vs Vissel Kobe

CAHN: Chấn thương của Đình Bắc mang đến mất mát không nhỏ dành cho đội chủ nhà.

Vissel Kobe: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến CAHN vs Vissel Kobe

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Quang Vinh, Adou Minh, Thành Long, Văn Toản, Stephan Mauk, Damian Sabater, Văn Đô, Alan, Perea

Vissel Kobe: Arai, Lino, Iwanami, Caetano, Nagato, Watanabe, Kuwasaki, Goke, Hamatsu, Hamasaki, Jean Patric

Dự đoán: 1-1