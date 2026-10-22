Nhận định trận đấu CAHN vs Thanh Hóa, 19h15 ngày 22.10: Niềm vui trở lại

Phong độ CAHN vs Thanh Hóa

Lần đầu tiên ở V.League 2026/27, CAHN nếm mùi thất bại. Dù tạo ra thế trận có phần nhỉnh hơn, đoàn quân dưới trướng HLV Mano Polking vẫn bất ngờ thúc thủ 1-2 trước Hà Nội FC. Trắng tay rời derby thủ đô khiến CAHN chính thức đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Ninh Bình sau vòng 4.

Nhưng cách biệt đến đỉnh bảng chỉ 1 điểm, đội bóng ngành công an vẫn còn nhiều cơ hội vươn lên. Do ra sân sớm nhất vòng 5, Quang Hải và các đồng đội sẽ tạm đòi lại vị trí dẫn đầu trong trường hợp đánh bại Thanh Hóa.

Vế mặt lý thuyết, nhiệm vụ kiếm 3 điểm không quá khó, nếu xét trên tham chiếu ưu thế sân bãi và chất lượng nhân sự ở hai đầu chiến tuyến. Tuy nhiên, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn bước vào trận đấu sắp tới cùng một vài nỗi lo.

Vấn đề đau đầu nhất có lẽ đến từ khía cạnh quá tải của nhiều trụ cột. Việc phải tham chiến ở nhiều đấu trường, cộng thêm một số tuyển thủ thực hiện nghĩa vụ quốc gia khiến đương kim vô địch V.League gặp không ít khó khăn trong kế hoạch phân phối thể lực.

Sở hữu lực lượng có chiều sâu và chất lượng bậc nhất sân chơi quốc nội song để xoay tua nhân sự cần những toan tính kỹ lưỡng. HLV Polking vẫn thường ưu tiên sử dụng bộ khung cố định, không tạo ra quá nhiều xáo trộn nơi đội hình xuất phát.

Hai thất bại liên tiếp tại Hàng Đẫy phần nào phơi bày dấu hiệu mỏi mệt của CAHN. Nếu đội chủ nhà không phát huy tối đa những phẩm chất ưu tú khác nhằm bù đắp cho sự thua thiệt về nền tảng thể lực, bất ngờ hoàn toàn có thể tiếp tục xảy ra.

Kể từ đầu mùa, Thanh Hóa thi đấu không quá tệ. Bất chấp đối diện nhiều thách thức về nền tảng tài chính lẫn nguồn lực con người, tập thể dưới sự chỉ đạo của HLV Mai Xuân Hợp vẫn đang duy trì được tinh thần chiến đấu rực lửa.

Sau 4 vòng đấu, Thanh Hóa hiện đút túi 6 điểm từ thành tích 2 thắng, 2 bại, bỏ cách nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Mục tiêu trụ lại V.League hứa hẹn còn nhiều chông gai song vị thế hiện tại đủ mang tới niềm tin cho người hâm mộ xứ Thanh.

Hành quân ra thủ đô, mục tiêu thiết thực đội khách hướng đến có lẽ là một kết quả hòa. Nhưng để lấy 1 điểm từ tay nhà ĐKVĐ đang khao khát tìm lại cảm hứng chiến thắng thực sự rất khó.

6 lần chạm trán gần đây giữa đôi bên, Thanh Hóa đã thua tới 5 và chỉ thắng 1. Ngoài ra, đội khách cũng thua 5, hòa 1 và mới thắng 1 sau 7 chuyến xa nhà gần nhất.

Thông tin lực lượng CAHN vs Thanh Hóa

CAHN: Văn Hậu vắng mặt vì án kỷ luật.

Thanh Hóa: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến CAHN vs Thanh Hóa

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Toản, Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Văn Đô, Putros Jirjis, Quang Hải, Mauk Stefan, Thành Long, Leo Artur, Alan

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Thanh Nam, Văn Lợi, Tuấn Cảnh, Đức Mạnh, Abdurakhmanov, Văn Tùng, Thong Khamsavath, Di Mateo, Saliou Guindo, Matheus

Dự đoán: 2-0