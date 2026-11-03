Nhận định trận đấu CAHN vs Kyoto Sanga, 19h15 ngày 3.11: Nỗ lực giành điểm

Phong độ CAHN vs Kyoto Sanga

Ngoài ý nghĩa mang tính lịch sử, chiến thắng 3-2 trên sân Shanghai Port ở lượt trận gần nhất hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt then chốt của CAHN trên hành trình tại AFC Champions League Elite (cúp C1 châu Á) 2026/27.

Sau 2 lượt đầu trắng tay, những điểm số đầu tiên đầy quả cảm trên đất Thượng Hải hứa hẹn tiếp thêm sự tự tin không nhỏ dành cho thầy trò HLV Mano Polking. Hiện tại, đội chủ sân Hàng Đẫy đứng hạng 11/16, chỉ còn kém top 8 khu vực Đông Á (giành vé vào vòng 1/8) khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm.

Vì thế, cuộc đón tiếp Kyoto Sanga trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu nối dài mạch thắng, Quang Hải và các đồng đội nhiều khả năng sẽ chen chân thành công vào nhóm 8 đội dẫn đầu. Ngược lại, niềm tin vừa nhen nhóm sẽ bị dội thẳng một gáo nước lạnh ngắt.

Cuối tuần qua, CAHN vừa bước vào cuộc chiến căng thẳng ở vòng 6 V.League. Dù sở hữu những thời cơ kết liễu số phận trận đấu, đại diện Thủ đô cuối cùng vẫn chỉ rời sân Vinh cùng tỷ số hòa 1-1. Chia điểm trên sân đối thủ đầu bảng không phải kết quả quá tệ.

Nhưng trải qua 3 vòng đấu liên tiếp bất thắng, đút túi thêm vỏn vẹn 2 điểm, đoàn quân dưới trướng HLV Polking không thể giữ vững đỉnh bảng. Lúc này, đội bóng ngành công an đã bị đẩy xuống hạng 3 với 11 điểm. Dẫu vậy, cơ hội để họ vươn lên vẫn rất nhiều khi còn tới 20 vòng đấu và khoảng cách đến ngôi đầu cũng chỉ 2 điểm.

Tạm gác lại sân chơi quốc nội, CAHN sẽ dồn toàn bộ sự tập trung cho mục tiêu làm nên kỳ tích ở đấu trường châu lục. Song đánh bại Kyoto Sanga hứa hẹn không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Đội khách là đại diện Nhật Bản thứ 3 thầy trò HLV Polking chạm trán ở giai đoạn phân hạng. Trong cả 2 lần trước đó đụng độ các CLB xứ hoa anh đào, CAHN tỏ ra khá bất lực trước cách tổ chức lối chơi khoa học, đậm chất kỹ thuật.

Song nếu đặt lên bàn cân so sánh, Kyoto Sanga rõ ràng kém nổi bật hơn so với Gamba Osaka hay Kashima Antlers. Bản thân đội khách cũng đang sở hữu bộ mặt khá yếu bóng vía trong những chuyến xa nhà. Cụ thể, họ mới thắng 2 và thua tới 10 ở 15 lần du đấu gần đây.

Các đại diện Nhật Bản luôn được đánh giá cao tại AFC Champions League. Sau 3 lượt trận, cả 5 đội bóng xứ Phù tang đều góp mặt trong top 7, bao gồm 3 vị trí dẫn đầu. Với riêng Kyoto Sanga, đoàn quân dưới trướng HLV Ranko Popovic đứng hạng 6, có trong tay 6 điểm từ thành tích 2 thắng, 1 bại.

CAHN có lợi thế sân nhà và quyết tâm cao độ nhưng đối thủ sở hữu lực lượng đồng đều và đẳng cấp hơn. Muốn giành điểm, đội chủ nhà sẽ phải giữ vững sự tập trung cao độ, hạn chế tối đa sai sót cá nhân. Một kết quả hòa lúc này cũng rất quý giá.

Thông tin lực lượng CAHN vs Kyoto Sanga

CAHN: Đình Trọng, Văn Thanh, Kevin Pham Ba và David Henen chưa thể trở lại sau chấn thương.

Kyoto Sanga: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến CAHN vs Kyoto Sanga

CAHN: Nguyễn Filip, Frans Putros, Adou Minh, Văn Hậu, Pendant Quang Vinh, Văn Đô, Damia Sabater, Stefan Mauk, Alan, Brayan Perea, Leo Artur

Kyoto Sanga: Halls, Tawiah, Weverton, Shichi, Yoon Sung Jun, Fukuoka, Joao Pedro, Sato, Everton Maceio, Marco Tulio, Rafael Elias

Dự đoán: 2-2