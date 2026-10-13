Nhận định trận đấu CAHN vs Kashima Antlers, 19h15 ngày 13.10: Thử thách cực đại

Phong độ CAHN vs Kashima Antlers

CAHN bắt đầu hành trình lịch sử tại AFC Champions League Elite (cúp C1 châu Á) bằng chuyến làm khách trước Gamba Osaka. Đó là trận đấu đương kim vô địch V.League nhập cuộc tự tin và tạo ra không ít khó khăn cho đối thủ được đánh giá trên cơ.

Tuy nhiên, đẳng cấp vượt trội sau cùng vẫn giúp Gamba Osaka giành chiến thắng đậm 4-1. Trong lần đầu tiến ra "biển lớn", thất bại của CAHN không nằm ngoài dự đoán. Điều quan trọng, thầy trò HLV Mano Polking cần rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá, nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả về tinh thần lẫn lối chơi cho những trận đánh tiếp theo.

Cần biết rằng trong số 8 đối thủ CAHN chạm trán ở giai đoạn phân hạng, có tới 5 đại diện đến từ Nhật Bản. Kashima Antlers sẽ là thử thách tiếp theo chờ đợi đội bóng ngành công an.

Phản ứng của đội chủ sân Hàng Đẫy sau trận thua đậm ở cúp C1 châu Á rất tích cực. 2 lần ra sân gần đây, dù phải thi đấu trên sân khách, thầy trò Polking đều ca khúc khải hoàn.

Tại trận sớm nhất vòng 3 V.League, CAHN xuất sắc thắng đậm chủ nhà Đồng Nai 3-0. Cách đây gần 1 tuần, nhà vô địch Việt Nam tiếp tục gặt hái chiến thắng 1-0 trên sân Lion City Sailors (Singapore) ở trận mở màn bảng B, cúp C1 Đông Nam Á.

Mạch trận ấn tượng, cộng hưởng thêm lợi thế sân nhà, CAHN hướng tới cuộc đón tiếp Kashima Antlers cùng sự tự tin. Nhưng sân chơi hàng đầu châu lục như AFC Champions League Elite vẫn mang đến những thách thức cực đại. Muốn tạo nên bất ngờ, đội chủ sân Hàng Đẫy phải duy trì sự tập trung tối đa, hạn chế tối đa sai sót, đồng thời chắt chiu mọi cơ hội, dù nhỏ nhất.

Kashima Antlers rõ ràng bước vào trận chiến sắp tới với tâm thế chiếu trên. CLB đến từ xứ phù tang đang sở hữu phong độ rất ổn định. Trận ra quân, thầy trò HLV Toru Oniki tạo nên màn khuếch trương thanh thế khi hủy diệt Newcastle Jets (Australia) tới 7-1.

3 lần ra sân sau đó ở đấu trường quốc nội, Kashima Antlers cũng đều bất bại, thu về 2 thắng và 1 hòa. Đáng chú ý cách đây ít ngày, Shibasaki cùng các đồng đội vừa hạ gục chính Gamba Osaka với tỷ số 2-0.

Nhìn vào những màn thể hiện gần đây, Kashima Antlers thực sự rất mạnh. Không phải ngẫu nhiên đội bóng này đang giữ ngôi ĐKVĐ J.League, giành tổng cộng 9 chức vô địch Nhật Bản, và từng 1 lần đăng quang cúp C1 châu Á (2018).

Ngoài đôi chút bất lợi do phải di chuyển xa nhà, Kashima Antlers đều tỏ ra vượt trội. Thế nên, nếu CAHN tiếp tục lâm cảnh trắng tay, đó cũng không phải kịch bản bất ngờ.

Thông tin lực lượng CAHN vs Kashima Antlers

CAHN: Một số trụ cột đang không ở thể trạng tốt nhất.

Kashima Antlers: HLV Toru Oniki có trong tay đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến CAHN vs Kashima Antlers

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Putros Frans, Kevin Phạm Ba, Pedant Quang Vinh, Văn Đô, Stefan Mauk, Thành Long, Alan, David Henen, Brayan Perea

Kashima Antlers: Hayakawa, Hirose, Ueda, Kim Tae Hyeon, Ogawa, Matsumura, Misao, Shibasaki, Yoshida, Suzuki, Leo Ceara

Dự đoán: 1-3