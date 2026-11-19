Phong độ CAHN vs Johor Darul Ta'zim

CAHN và Johor Darul Ta'zim là 2 trong 3 đội bóng giành trọn vẹn 3 điểm ở lượt trận mở màn bảng B. Trong khi CAHN hạ gục chủ nhà Lion City Sailors (Singapore) 1-0, nhà vô địch Malaysia dễ dàng thắng đậm 6-0 trước PKR Svay Rieng (Campuchia).

Màn đọ sức giữa đôi bên tối 19.11 vì thế có ý nghĩa rất quan trọng đến cuộc đua trên tốp đầu. Ngoài 3 điểm đơn thuần để cạnh tranh thứ hạng, cuộc chiến tại Hàng Đẫy còn như bài kiểm tra vị thế giữa hai đại diện mạnh nhất của 2 nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Phong độ thời gian qua của CAHN không tệ. Đoàn quân dưới trướng HLV Mano Polking trải qua chuỗi 5 trận bất bại, ghi dấu ấn với chiến thắng 3-2 trên sân Shanghai Port, hòa tiếc nuối Kyoto Sanga ở vòng phân hạng cúp C1 châu Á.

Ở đấu trường quốc nội, CAHN cũng đang đứng hạng 2, kém đỉnh bảng do Nam Định nắm giữ 2 điểm. Quãng thời gian nghỉ FIFA Days kéo dài gần 2 tuần thực sự rất cần thiết dành cho đội bóng ngành công an.

Bởi trước đó, phải liên tục ra sân cùng tần suất 2 trận mỗi tuần đã bào mòn thể lực của nhiều trụ cột, đặc biệt những tuyển thủ phải phục vụ ĐTQG. Nhắc đến vấn đề nhân sự, khá đáng tiếc khi ngay trước thềm trận đấu, Đình Bắc dính chấn thương và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng.

Đây rõ ràng là tin không vui với đại diện Việt Nam trong bối cảnh tiền đạo gốc xứ Nghệ đang có phong độ rất cao. Dẫu vậy, trong tay HLV Mano Polking vẫn còn những gương mặt đủ sức tạo đột biến trên hàng công như Leo Artur, Brayan Perea, Alan Grafite.

Tất nhiên, muốn hướng đến mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm, đội chủ sân Hàng Đẫy không chỉ dồn toàn bộ nguồn lực cho tuyến đầu. Hệ thống phòng ngự cũng cần duy trì sự tập trung cao độ, hạn chế tối đa sai sót.

Nên nhớ, bên kia chiến tuyến là Johor Darul Ta'zim, tập thể sở hữu những mũi nhọn rất nguy hiểm. Nếu theo dõi đội bóng này, dễ nhận ra nhà vô địch Malaysia thường xuyên tạo nên chiến thắng với cách biệt rất lớn.

Kể từ đầu mùa, Johor Darul Ta'zim đã thắng tới 15, hòa và mới thua 1. Thậm chí, vị thế của đội khách lúc này đã vươn đến tầm châu lục. Sau 4 trận đã đấu ở vòng phân hạng cúp C1 châu Á, đoàn quân dưới trướng HLV Xisco Munoz đã thắng 2, hòa 1 và thua 1.

Trong đó, những chiến thắng 2-0 trên sân Pohang Steeler (Hàn Quốc) hay đè bẹp Port FC (Thái Lan) 3 bàn không gỡ là dấu ấn đậm nét nhất. Sức mạnh nguồn cội của Johor Darul Ta'zim đến từ dàn sao ngoại chất lượng. Gần như chỉ có 2 gương mặt nội là thủ thành Syihan Hazmi và tiền đạo Arif Aiman thường xuyên được xuất hiện nơi đội hình xuất phát.

Tối 18.11, CA TP.HCM từng bất ngờ đả bại Buriram United, một trong hai lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á khi tiến ra sân chơi châu lục. Một ngày sau, với lợi thế sân nhà, CAHN cũng được kỳ vọng sẽ hạ gục nốt cái tên đáng chú ý còn lại.

Thông tin lực lượng CAHN vs Johor Darul Ta'zim

CAHN: Đình Bắc trở thành mất mát đáng tiếc nhất của đội chủ nhà.

Johor Darul Ta'zim: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến CAHN vs Johor Darul Ta'zim

CAHN: Nguyễn Filip; Adou Minh, Việt Anh, Putros, Văn Hậu; Văn Đô, Stefan Mauk, Sabater; Leo Artur, Alan, Brayan Perea

Johor Darul Ta'zim: Syihan Hazmi; Carlos Akapo, Cristian Glauder, Kevin Medina; Óscar Arribas, Dejan Petrović, Nacho Méndez, Jonathan Silva; Arif Aiman, Marcos Guilherme; Shahab Zahedi

Dự đoán: 1-1