Nhận định trận đấu CAHN vs Hà Nội FC, 19h15 ngày 18.10: Nóng bỏng derby thủ đô

Phong độ CAHN vs Hà Nội FC

CAHN vẫn đang phô diễn sức mạnh của ĐKVĐ V.League. Trải qua 3 vòng đấu, đoàn quân dưới trướng HLV Mano Polking chưa đánh rơi bất kỳ điểm số nào, lần lượt hạ gục Hà Tĩnh (2-0), Thể Công (1-0) và Đồng Nai (3-0).

Khả năng kiểm soát ấn tượng không chỉ giúp CAHN có nhiều cơ hội hướng trái bóng về phía cầu môn đối diện, còn giúp họ giảm tải áp lực về phía cầu môn nhà. Đến lúc này, thủ thành Nguyễn Filip vẫn chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng.

Thành tích giữ sạch lưới của CAHN càng thuyết phục hơn nếu tính cả những trận đấu tại Siêu cúp Quốc gia (thắng CA TP.HCM 5-0), play-off cúp C1 châu Á (hạ chủ nhà Adelaide United 2-0) và cúp C1 Đông Nam Á (vượt qua chủ nhà Lion City Sailors 1-0).

Tất nhiên, chặng phân hạng AFC Champions League Elite (cúp C1 châu Á) vẫn mang tới thử thách có phần quá tầm dành cho thầy trò HLV Polking. Sau 2 cuộc chạm trán các đại diện Nhật Bản, đội chủ sân Hàng Đẫy đều chưa kiếm được điểm số nào, lần lượt thua Gamba Osaka 1-4 và 0-1 trước Kashima Antlers.

Nhưng ở sân chơi quốc nội, CAHN vẫn là ông kẹ. Ở thời điểm hiện tại, Hà Nội FC có lẽ chưa thể ngăn cản đà thăng tiến của đội bóng ngành công an.

Đội khách bước vào trận derby thủ đô cùng tâm trạng phấn chấn hơn. Sau 2 vòng đầu liên tiếp trình diện bộ mặt kém cỏi, thua CA TP.HCM 1-3 và SLNA 1-4, HLV Harry Kewell cùng các học trò cuối cùng cũng giành chiến thắng đầu tay.

Tuy nhiên, tỷ số sát nút 1-0 có lẽ chỉ đủ để giữ chiếc ghế nóng chưa đổi chủ. Còn ở khía cạnh lối chơi, Hà Nội FC vẫn chưa cho thấy nhiều điểm cải thiện tích cực.

Tiếp đón đối thủ tân binh sở hữu lực lượng bị đánh giá thấp hơn nhưng Văn Quyến và đồng đội lại thi đấu không đúng tâm thế của CLB chiếu trên. Thậm chí nhiều thời điểm, các vị khách đến từ Kinh Bắc mới lấn lướt và tạo ra thế trận ép sân.

Nếu tiền đạo Brenner không sút hỏng phạt đền ở giữa hiệp 1, chưa biết chừng Hà Nội FC sẽ tiếp tục chìm nghỉm trong nỗi thất vọng. Song ít nhất, 3 điểm quan trọng cũng giúp cựu vương V.League thoát khỏi vị trí bét bảng, tạm vươn lên đứng áp chót.

Chỉ tiếc, cảm hứng chiến thắng vừa manh nha với thầy trò Kewell sẽ lại đứng trước bờ vực sụp đổ. Dù nhỉnh hơn ở thành tích đối đầu trong 2 mùa giải gần nhất (thắng 2, hòa 1, thua 1), phong độ nhiều bất ổn hiện tại khiến cơ hội giành điểm của Hà Nội FC trở nên nhạt nhòa.

Thông tin lực lượng CAHN vs Hà Nội FC

CAHN: Văn Hậu ngồi ngoài vì bị treo giò.

Hà Nội FC: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến CAHN vs Hà Nội FC

CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Quang Vinh, Văn Đô, Frans Putros, Quang Hải, Thành Long, Đình Bắc, Leo Artur, Perea Andres

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Felida Kevin, Faurand Tournaire, Thành Chung, Công Nhật, Xuân Mạnh, Ferreira Tadeu, Save Iuva, Hùng Dũng, Jung Patrick, Hai Long

Dự đoán: 2-1

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