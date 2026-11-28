Phong độ CA TP.HCM vs HAGL

Từng có thời điểm, CA TP.HCM mang đến cảm giác có thể vươn lên, chen chân vào hàng ngũ ứng viên vô địch. Tuy nhiên, khi niềm tin mới nhen nhóm, đội bóng ngành công an lại khiến tất cả thất vọng bởi chuỗi trận sa sút khó hiểu.

3 vòng đấu gần đây đều chứng kiến CA TP.HCM rời sân cùng hai bàn tay trắng. Điều đáng nói, 2/3 thất bại trước những đối thủ chỉ thuộc diện ngang hoặc dưới cơ như Đà Nẵng (0-1) hay Hà Tĩnh (1-2).

Kết quả lạc quan từ sân chơi cúp C1 Đông Nam Á (4 điểm sau 2 trận) không thể tạo nên hiệu ứng tích cực như kỳ vọng khi trở về đấu trường quốc nội. Vị trí thứ 9 cùng thành tích 10 điểm sau 8 trận rõ ràng chưa tương xứng với tham vọng và sự đầu tư trước mùa giải.

Trách nhiệm trước tiên phải thuộc về HLV Arthur Diles. Chiến lược gia người Australia vẫn chưa thực sự tạo nên một tập thể gắn kết, lối chơi linh hoạt. Đặc biệt, khả năng tấn công của đội bóng thành phố mang tên Bác vẫn còn nhiều hạn chế.

Dù sở hữu trên hàng công không ít gương mặt đình đám như Olaha Mạnh Đức, Tiến Linh, Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, sức mạnh tấn công của CA TP.HCM lại rất khiêm tốn. Thống kê trung bình mỗi trận 1 bàn, chỉ nhỉnh hơn 3 CLB đang đứng cuối bảng là Đồng Nai (2), Bắc Ninh (5) và Thể Công (7), chắc chắn khó giúp thầy trò HLV Arthur Diles leo cao.

Chiến thắng trong cuộc đón tiếp HAGL gần như được xem như nhiệm vụ bắt buộc. Ngoài 3 điểm đơn thuần nhằm cải thiện thứ hạng, màn trình diễn ấn tượng còn giúp đội chủ nhà khôi phục niềm tin cho các cầu thủ lẫn người hâm mộ.

Phải làm khách trên sân đối thủ mạnh hơn, HAGL nhiều khả năng chủ động chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Thực chất với lực lượng hiện tại, đội bóng phố Núi cũng không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn.

Song vấn đề nằm ở chỗ, HAGL đang không làm tốt ở khâu phòng thủ. Chỉ sau 8 vòng đấu, đội chủ sân Pleiku đã thủng lưới tới 17 bàn, trở thành CLB sở hữu hàng phòng ngự kém cỏi nhất giải.

"Bức tường" phía trước cầu môn do Trung Kiên trấn giữ thường xuyên lủng lỗ chỗ khiến nỗ lực tìm kiếm những kết quả khả quan càng trở nên sa sỉ. Hiện tại, thầy trò HLV Lê Quang Trãi mới thắng 2 và thua tới 6, rơi xuống vị trí áp chót trên BXH.

Trong tình cảnh hiện tại, nếu có thể rời sân Bình Dương cùng 1 điểm, đó cũng được xem như thành công dành cho HAGL. Nhưng kịch bản đội khách trắng tay có lẽ vẫn dễ xảy ra hơn.

Thông tin lực lượng CA TP.HCM vs HAGL

CA TP.HCM: Williams Minh Hoàng vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Nhật Minh còn bỏ ngỏ.

HAGL: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến CA TP.HCM vs HAGL

CA TP.HCM: Lê Giang, Nhật Minh, Quang Kiệt, Phi Hoàng, Hoàng Phúc, Quốc Cường, Đức Phú, Yamga Kevin, Narvaez, Tiến Linh, Aldiar

HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Bassilio Cesar, Robson Alves, Anh Tài, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Vĩnh Nguyên, Jacintho Lucas, Gia Bảo, Luann Augusto

Dự đoán: 1-0

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