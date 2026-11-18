Phong độ CA TP.HCM vs Buriram United

Cục diện bảng A sau lượt trận đầu tiên rất cân bằng. Cả 3 cặp đấu đều khép lại cùng kết quả bất phân thắng bại. Dấu hiệu cho thấy cuộc đua vào top 4, qua đó giành vé tứ kết hứa hẹn căng thẳng và khó đoán.

Với riêng CA TP.HCM, lẽ ra đoàn quân dưới trướng HLV Arthur Diles đã có thể thu về 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân. Dù phải làm khách tại Thái Lan, pha lập công đẳng cấp của Olaha Mạnh Đức giúp đội bóng ngành công an vươn lên dẫn trước ở đầu hiệp 2.

Chỉ tiếc, CA TP.HCM đã không thể giữ vững chiến thắng khi để chủ nhà Ratchaburi ấn định tỷ số hòa 1-1 ở phút bù giờ thứ 2. Dẫu sao, rời xứ sở Chùa Vàng cùng 1 điểm cũng không phải kết quả quá tệ.

Trở về sân nhà đón tiếp Buriram United, mục tiêu của CA TP.HCM không gì khác ngoài 3 điểm. Nhưng nhiệm vụ ca khúc khải hoàn tất nhiên không dễ dàng. Nhất là khi phong độ thời gian qua của Tiến Linh và các đồng đội chưa thật sự như ý.

2 lần ra sân gần nhất, đều tại V.League, CA TP.HCM không kiếm nổi điểm số nào. Nếu thất bại 1-2 tại Hàng Đẫy trước CAHN có thể hiểu được, trận thua 0-1 dưới tay Đà Nẵng ngay trên sân nhà thực sự rất khó nuốt trôi.

Ít nhất, xét về mặt thế trận và lối chơi, CA TP.HCM vẫn để lại những dấu ấn tích cực. Ở cả 2 trận thua kể trên, các học trò của HLV Arthur Diles đều thi đấu khá chủ động, nhiều thời điểm tạo ra sức ép đáng kể về phía cầu môn đối diện.

Khả năng tận dụng thời cơ sẽ cần được cải thiện nếu ĐKVĐ cúp Quốc gia muốn tìm kiếm chiến thắng trước đối thủ rất mạnh như Buriram United. Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, các trụ cột như thủ thành Lê Giang Patrik, Nhật Minh, Quốc Cường và Olaha Mạnh Đức đều được phép sớm rời ĐTQG, trở lại hội quân cùng CLB.

Có lẽ, không cần nói nhiều về sức mạnh của Buriram United. Đội khách đang thống trị giải quốc nội với liên tiếp 5 chức vô địch gần nhất. Ngay ở đấu trường cúp C1 Đông Nam Á, Buriram United cũng đăng quang cả 2 mùa giải đã qua, bao gồm màn rượt đuổi tỷ số khó tin trước CAHN ở chung kết 2024/25.

Hiện tại, đoàn quân dưới sự dẫn dắt của HLV Raúl Caneda đang đứng hạng 5 tại Thai League với thành tích 5 thắng, 1 hòa và 1 bại, chỉ kém ngôi đầu bảng chỉ số phụ. Trước chuyến hành quân đến TP.HCM, đội bóng hùng mạnh xứ Chùa Vàng đang sở hữu chuỗi 3 trận bất bại.

Đáng chú ý, 2 trong số đó là các trận hòa trước những đối thủ rất mạnh của Nhật Bản như Gamba Osaka (1-1) hay Kashima Antlers (0-0). Lần ra sân gần nhất cũng chứng kiến Buriram United đánh bại chủ nhà Ratchaburi 2-1.

Những thống kê đủ nói lên thực lực vươn tầm châu lục của đội bóng hàng đầu Thái Lan. Trong bối cảnh cũng mới có 1 điểm từ kết quả hòa 0-0 thất vọng ở cuộc đón tiếp Borneo FC (Indonesia), thầy trò HLV Caneda có lẽ cũng không ngần ngại đặt mục tiêu chiến thắng.

Thông tin lực lượng CA TP.HCM vs Buriram United

CA TP.HCM: Thiếu vắng tiền đạo trẻ Williams Minh Hoàng do chấn thương khi thi đấu cho U23 Việt Nam ở giải giao hữu vừa qua.

Buriram United: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến CA TP.HCM vs Buriram United

CA TP.HCM: Lê Giang Patrik, Minh Trọng, Quang Kiệt, Nhật Minh, Quốc Cường, Yamga Kevin, Gomes Leonardo, Narvaez Jose, Cumings Steven, Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức

Buriram United: Etheridge, Asadi, Dougali, Edu Mancha, Schindler, Darlan, Moya, Causic, Haiprakon, Tudorie, Bissoli

Dự đoán: 1-1