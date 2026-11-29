Phong độ Brighton vs Newcastle

Thất bại bất ngờ 0-2 trên sân tân binh Hull City cách đây 1 tuần được xem như tai nạn với Brighton. Trên thực tế, các học trò dưới trướng HLV Fabian Hurzeler tạo ra thế trận áp đảo, kiểm soát bóng tới 70%, sở hữu thông số bàn thắng kỳ vọng 2,24.

Tuy nhiên, do phung phí cơ hội, "Mòng biển" phải trả giá đắt. Ngay sau khi chỉ còn 10 người trên sân bởi tấm thẻ đỏ phút 89, Brighton nhận liên tiếp 2 bàn thua ở quãng thời gian bù giờ, qua đó khép lại chuỗi 3 trận toàn thắng.

Nhưng Brighton cũng không để thất bại tiếc nuối đó ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu. Bởi ít ngày sau, Pascal Gross cùng các đồng đội nhanh chóng đứng dậy mạnh mẽ, tạo nên màn trút giận 4-0 lên đầu Universitatea Craiova (Romania) ở chặng phân hạng Conference League.

Cảm hứng chiến thắng trở lại giúp đội chủ nhà hừng hực khí thế bước vào cuộc đón tiếp Newcastle. Mục tiêu của đội chủ sân Amex không gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn.

Cần biết rằng Brighton đang biến sân nhà thành một pháo đài thực sự kiên cố. 8 lần đón khách từ đầu mùa, thầy trò Hurzeler thắng đến 7, chỉ hòa 1, ghi tới 27 và lọt lưới vỏn vẹn 1 bàn. Đáng chú ý, tất cả chiến thắng của "Mòng biển" đều rất thuyết phục, tạo ra cách biệt tối thiểu 2 bàn, đồng thời giữ trắng lưới.

Ngay cả những đối thủ khó chơi như Arsenal (0-3), Aston Villa (0-4) hay Brentford (0-2) từng trở thành nạn nhân tại sân Amex. Vì thế, không ngạc nhiên nếu Newcastle trở thành cái tên tiếp theo bị chủ nhà thuần phục.

Phong độ thời gian qua của đội khách tương đối thất thường. 7 trận gần nhất, đoàn quân dưới trướng HLV Matthias Jaissle mới thắng 1, hòa 2 và thua tới 4. 5 chuyến du đấu gần đây, đội bóng vùng Đông bắc cũng thua 3, hòa 1 và thắng 1.

Dẫu vậy, Newcastle không hành quân đến Amex cùng bộ mặt hoàn toàn bi quan. Cách đây 1 tuần, các học trò của Jaissle vừa tạo nên màn trình diễn quật khởi khi cầm chân đội đầu bảng Arsenal 2-2. Kết quả tích cực ít nhiều mang đến liều thuốc tinh thần để Harvey Barnes và các đồng đội tự tin hơn.

Tất nhiên, chỉ quyết tâm thôi chưa đủ. Đội khách vẫn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều mặt, đặc biệt về lối chơi, nếu mong muốn rời "hiểm địa" Amex cùng điểm số trong tay.

Thông tin lực lượng Brighton vs Newcastle

Brighton: Costinha lĩnh án treo giò. Jaouen Hadjam, Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Malick Yalcouye và Zadok Yohanna vẫn đang dưỡng thương.

Newcastle: Thiếu vắng thủ thành Ewen Jaouen và tiền vệ Joelinton.

Đội hình dự kiến Brighton vs Newcastle

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Andres, Gross; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas

Newcastle: Hornicek; Hall, Burn, Thiaw, Dedic; Steur, Miley; Barnes, Willock, Murphy; Osula

Dự đoán: 2-1