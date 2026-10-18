Nhận định trận đấu Brighton vs Crystal Palace, 20h00 ngày 18.10: 'Mòng biển' vượt Arsenal?

Phong độ Brighton vs Crystal Palace

Brighton đang thực sự khiến tất cả phải nhìn mình bằng ánh mắt nể phục. Không chiêu binh mãi mã quá rầm rộ và thậm chí mất đi một vài nhân tố chủ chốt trong hè qua như Carlos Baleba, Danny Welbeck, Jan Paul van Hecke, đội chủ sân Amex vẫn băng băng tiến lên bằng sức mạnh tấn công như vũ bão.

Sau 6 vòng, Brighton thắng 4, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, trong số bại tướng dưới tay thầy trò HLV Fabian Hurzeler từ đầu mùa, xuất hiện những cái tên đình đám như Arsenal (3-0), Man United (3-2) hay Aston Villa (4-0).

Nhờ phong độ thăng hoa, "Mòng biển" hiện bay cao ở vị trí thứ 3, chỉ kém đối thủ xếp trên Arsenal khoảng cách 2 điểm. Nếu tiếp tục "làm gỏi" Crystal Palace, đội chủ nhà sẽ tạm vươn lên đánh chiếm hạng 2 từ tay "Pháo thủ" thành London.

Đây không phải mục tiêu ngoài tầm với. Bởi ngoài ưu thế sân bãi, Brighton còn tỏ ra quá ổn định ở cả khía cạnh tấn công lẫn phòng ngự. Trước vòng 7, đội chủ nhà sở hữu hàng công mạnh nhất (18 bàn) và hàng thủ chắc chắn nhất (thủng lưới 5 bàn).

Trong mạch 5 chiến thắng gần nhất của "Mòng biển", có tới 4 trận chứng kiến hàng phòng ngự giữ sạch lưới. Nhìn qua những thông số thống kê đáng gờm từ đội chủ nhà, Crystal Palace sẽ khó tránh khỏi cảm giác âu lo khi hành quân đến Amex cuối tuần này.

Cần biết rằng trên sân nhà, Brighton cũng thắng tới 7, hòa 1 và mới thua 1 sau 9 lần đón khách gần đây. Để hóa giải được lối chơi pressing tầm cao và chuyển đổi trạng thái ấn tượng của thầy trò HLV Hurzeler, Crystal Palace có lẽ sẽ chấp nhận phương án lùi sâu khối đội hình về phần sân nhà.

Đây cũng chính là cách chơi từng giúp đội bóng thành London gặt hái những kết quả tích cực trong những cuộc đụng độ trước. Hai mùa giải gần đây, "The Eagles" đều bất bại khi chạm trán Brighton, giành tới 3 thắng và 1 hòa, bao gồm cả 2 chiến thắng ngay tại Amex.

Tuy nhiên hiện tại, Crystal Palace không còn Oliver Glasner trên băng ghế chỉ đạo. Sự ra đi của nhà cầm quân người Áo rõ ràng đã để lại khoảng trống không nhỏ. Dù đã rất nỗ lực, tân HLV Pierre Sage vẫn chưa thể giúp người hâm mộ sân Selhurst Park quên đi những kỷ niệm ngọt ngào ở 2 mùa giải gần nhất.

Nhưng ngay cả dưới triều đại cũ, những chuyến xa nhà đang mang đến bài toán bản lĩnh nan giải. Cụ thể, đội bóng thành London đã thua tới 6, hòa 2 và chỉ thắng 1 trong 9 lần du đấu gần đây ở các giải đấu chính thức.

Thông tin lực lượng Brighton vs Crystal Palace

Brighton: Còn quá sớm để Mats Wieffer và Yankuba Minteh trở lại sân cỏ.

Crystal Palace: Jean-Philippe Mateta, Takehiro Tomiyasu vẫn đang dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Brighton vs Crystal Palace

Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Struijk, Boscagli; Gross, Andres; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas

Crystal Palace: Henderson; Lerma, Richards, Canvot; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen

Dự đoán: 3-1