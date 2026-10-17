Nhận định trận đấu Brentford vs Liverpool, 21h00 ngày 17.10: 'Bầy Ong' bay cao

Phong độ Brentford vs Liverpool

Giữa tuần qua, Liverpool tạo nên chiến thắng tưng bừng 6-3 ở chuyến hành quân đến Áo trong khuôn khổ lượt 2 vòng phân hạng Champions League. Tuy nhiên, màn đè bẹp LASK không bất ngờ và có lẽ chỉ mang lại đôi chút cải thiện về mặt tinh thần.

Bởi ở thời điểm hiện tại, đoàn quân dưới trướng HLV Andoni Iraola vẫn đang phải đối diện rất nhiều khó khăn về lực lượng. Rất nhiều trụ cột như Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Chuyến viếng thăm sân Gtech Community cuối tuần này còn chứng kiến tiền vệ Ryan Gravenberch không thể góp mặt do án treo giò. Với đội hình nhiều xáo trộn, vá víu, thật khó kỳ vọng "The Kop" tiếp tục ghi dấu thêm một màn trình diễn tưng bừng.

Mục tiêu kiếm 3 điểm để cải thiện vị trí thứ 9 cũng không dễ. Ngoài những khó khăn về tình hình nhân sự, thầy trò Iraola cũng phải đụng độ đội chủ nhà rất rắn mặt.

Brentford đang là một trong 3 gương mặt bất bại còn sót lại ở Ngoại hạng Anh 2026/27, bên cạnh Man City và Everton. 6 trận đã đấu, "Bầy ong" giành 2 chiến thắng và 4 kết quả hòa. Với 10 điểm trong tay, đội bóng thành London đứng hạng 4.

Thông thường, một tập thể không sở hữu tiềm lực nhân sự đủ mạnh và có chiều sâu như Brentford có xu hướng lựa chọn phong cách thực dụng để duy trì chuỗi trận không thua. Everton là ví dụ điển hình. Tuy nhiên, HLV Keith Andrews cùng các cộng sự lại theo đuổi lối chơi khác hẳn.

Lối chơi tấn công đa dạng, linh hoạt mới trở thành thứ vũ khí giúp Brentford bay cao. Cần biết rằng từ đầu mùa, có tới 9 cầu thủ khác nhau của "Bầy ong" lập công, mang về tổng cộng 12 bàn thắng.

Ngoài ra, cách tổ chức phòng ngự từ xa của Brentford cũng hoạt động rất hiệu quả. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) trung bình trên mỗi cú sút Brentford phải nhận chỉ là 0,11. Với một thủ môn có khả năng bật nhảy, phản xạ tốt như Caoimhin Kelleher trong khung gỗ, số lượng bàn thua Brentford phải nhận từ những tình huống sút xa hay ở góc hẹp sẽ được giảm tải đáng kể.

Cả 2 lần chạm trán ở mùa giải năm ngoái, Liverpool đều không thắng, chỉ hòa 1 và thua 1. Trong đó, màn đọ sức tại Gtech Community chứng kiến đôi bên tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Kịch bản về trận đấu cởi mở, nhiều bàn thắng hoàn toàn có thể tái hiện.

Thông tin lực lượng Brentford vs Liverpool

Brentford: Khả năng ra sân của những Kevin Schade, Jannik Schuster, Mikkel Damsgaard và Nathan Collins cần đánh giá thêm. Josh Dasilva, Antoni Milambo và Kaye Furo chắc chắn ngồi ngoài.

Liverpool: Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương. Gravenberch lĩnh án treo giò.

Đội hình dự kiến Brentford vs Liverpool

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Lewis-Potter; Yarmolyuk, Janelt; Anthony, Jensen, Ouattara; Thiago

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Munoz, Wirtz, Barcola; Koumas

Dự đoán: 2-1