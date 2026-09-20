Nhận định trận đấu Bournemouth vs Liverpool, 20h00 ngày 20.9: Ngày về giông bão

Phong độ Bournemouth vs Liverpool

Ngoài màn đọ sức giữa 2 tập thể sở hữu số trận hòa nhiều nhất từ đầu mùa (3), cuộc chiến tại sân Vitality còn chứng kiến ngày trở về của một nhân vật đặc biệt. Đó là Andoni Iraola - kiến trúc sư từng trải qua 3 năm rất thành công cùng Bournemouth, trước khi chuyển sang dẫn dắt Liverpool ở đầu mùa giải năm nay.

Iraola rời đi mang theo mất mát không nhỏ dành cho Bournemouth. Tuy nhiên, "The Cherries" đang dần thích nghi với sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Tân HLV Marco Rose ít nhiều đã ghi dấu ấn bằng những màn trình diễn tích cực.

Giữa tuần qua, ở trận đấu đầu tiên trong lịch sử CLB tại đấu trường châu lục, Bournemouth xuất sắc hạ gục chủ nhà Real Sociedad 2-1. Chiến thắng ngay trên đất Tây Ban Nha giúp đại diện Ngoại hạng Anh kéo dài chuỗi bất bại lên con số 5.

Như vậy, kể từ sau trận thua ngược tiếc nuối 1-2 trước Man City trong ngày khai màn, Bournemouth đã không còn biết đến mùi chiến bại. Dưới tài lèo lái của chiến lược gia từng nhiều năm bôn ba tại Bundesliga, đội chủ sân Vitality tiếp tục kế thừa khá tốt di sản do HLV tiền nhiệm Iraola để lại.

Song tình thế lúc này không chỉ toàn màu hồng với Bournemouth. Bởi hiện tại, "The Cherries" mới có trong tay 3 điểm từ 3 vòng đấu toàn hòa gần đây. Khoảng cách đến nhóm cầm đèn đỏ chỉ 2 điểm khiến đội chủ nhà đối diện sức ép vươn lên những vị trí an toàn hơn.

Bên kia chiển tuyến, Liverpool thậm chí vẫn bất bại kể từ đầu mùa. "The Kop" thắng 3 và hòa 3 sau 6 lần ra sân trên mọi đấu trường. Dẫu vậy, khó có thể nói đoàn quân dưới trướng HLV Andoni Iraola đã có khởi đầu như ý.

Trải qua 4 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh 2026/27, đội chủ sân Anfield mới thắng 1 và hòa tới 3. Chuỗi kết quả chia điểm trước Newcastle (2-2), Nottingham (2-2) hay Fulham (0-0) đều nhuốm sắc màu thất vọng.

Đặc biệt cách đây 1 tuần, dù được chơi trên sân nhà để đón tiếp Fulham, đối thủ toàn bại sau 3 vòng đầu, Liverpool vẫn hòa rất nhạt nhòa và thậm chí có phần bạc nhược. Đến lúc này có thể khẳng định hành trình của Iraola tại sân Anfield vẫn còn nhiều chông gai.

Chiến lược gia người xứ Basque từng tạo dựng tên tuổi ở Bournemouth song khi chuyển đến sân khấu lớn hơn, ông vẫn chưa thể tạo ra dấu ấn của riêng mình. Lối chơi của Liverpool vẫn khá rời rạc và thiếu những miếng đánh hiệu quả khi phải đụng độ đối thủ chơi lùi sâu.

Mùa giải năm ngoái chứng kiến Liverpool từng thúc thủ 2-3 tại Vitality. Tuy nhiên trước đó, "Lữ đoàn đỏ" thắng tới 9 và chỉ thua 2 sau 11 lần viếng thăm tổ ấm của Bournemouth.

Thông tin lực lượng Bournemouth vs Liverpool

Bournemouth: Đầy đủ lực lượng.

Liverpool: Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni và Federico Chiesa vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương dài hạn.

Đội hình dự kiến Bournemouth vs Liverpool

Bournemouth: Petrovic; Diakite, Hill, Silva, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak

Dự đoán: 1-1