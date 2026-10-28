Nhận định trận đấu Bournemouth vs Aston Villa, 2h45 ngày 29.10: Tấm vé khó lường

Phong độ Bournemouth vs Aston Villa

Mùa giải năm nay chứng kiến Bournemouth khởi đầu khá chậm chạp. 8 lần ra sân từ sau vạch xuất phát, đội chủ sân Vitality chỉ thắng 2, hòa 3 và thua 3. Thành tích 6 vòng đầu không thắng, chỉ kiếm nổi 3 điểm từng đẩy "The Cherries" xuống nhóm cầm đèn đỏ.

Kết quả trên từng mang đến không ít lo lắng cho người hâm mộ Bournemouth. Song thực tế, những khó khăn ban đầu cũng hoàn toàn dễ hiểu. Sau kỷ nguyên thành công của Andoni Iraola, tân HLV Marco Rose ít nhiều cần thời gian để hòa nhập và tìm ra nhân tố phù hợp, tối ưu chiến thuật mang dấu ấn bản thân.

Cuối cùng, nhà cầm quân người Đức đã bắt đầu gặt hái thành quả tích cực. 4 lần ra sân gần đây, Bournemouth đều toàn thắng, ghi tổng cộng 11, không lọt lưới bàn nào. Trong đó có màn đè bẹp bộ đôi ông lớn AC Milan và Man United với cùng tỷ số 3-0.

Ngoài chiến tích toàn thắng cả 3 trận ở chặng phân hạng Europa League ngay lần đầu tham dự, Bournemouth cũng đã vươn lên vị trí thứ 13, tạo cách biệt 3 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ Ngoại hạng Anh.

Dẫu vậy, muốn giành vé vào tứ kết, thầy trò HLV Marco Rose sẽ phải vượt qua thử thách không nhỏ mang tên Aston Villa. Đội khách hiện đạt điểm rơi phong độ rất ấn tượng và sẵn sàng hạ gục bất kỳ đối thủ nào.

Đổ bộ sân Vitality, các vị khách đến từ thành Birmingham mang theo hành trang chuỗi 7 trận bất bại, bao gồm 6 chiến thắng. Cuối tuần qua, chính Aston Villa trở thành cái tên đầu tiên ngăn chặn thành công mạch thắng từ đầu mùa của Man City ở đấu trường quốc nội.

Bất chấp đối mặt cuộc cách mạng nhân sự lớn, với sự ra đi của hàng loạt trụ cột quan trọng, Aston Villa đang dần tìm lại quỹ đạo chiến thắng. Người có công lớn nhất không ai khác ngoài HLV lão làng Unai Emery.

Dưới bàn tay tài hoa của chiến lược gia người Tây Ban Nha, các tân binh cập bến sân Villa Park trong hè qua nhanh chóng hòa nhập và được tạo điều kiện tối đa phát huy năng lực.

Liên tiếp những chiến thắng ấn tượng đang mang đến sự tự tin cao độ cho Buendia cùng các đồng đội. Cả 4 chuyến xa nhà gần đây đều chứng kiến Aston Villa ca khúc khải hoàn. Ngoài ra, kể từ 2023 đến nay, đội khách chưa từng thua trong những lần chạm trán Bournemouth, thắng 4 và hòa 3.

Thông tin lực lượng Bournemouth vs Aston Villa

Bournemouth: Trong bối cảnh lịch thi đấu khá dày, HLV Marco Rose nhiều khả năng sẽ thực hiện kế hoạch xoay tua đội hình, trao cơ hội ra sân từ đầu cho Michele Di Gregorio, Bafode Diakite, Julio Soler, Ryan Christie, Ben Gannon-Doak, David Brooks, Amine Adli hay Alvaro Rodriguez.

Aston Villa: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến Bournemouth vs Aston Villa

Bournemouth: Di Gregorio; Smith, Hill, Diakite, Soler; Cook, Christie; Gannon-Doak, Brooks, Adli; Rodriguez

Aston Villa: Bizot; Bogarde, Harwood-Bellis, Torres, Mings; Barkley, Goretzka; Mbaye, Buendia, Hemmings; Madjo

Dự đoán: 2-3