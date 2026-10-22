Nhận định trận đấu Bournemouth vs AC Milan, 2h00 ngày 23.10: Ngày trở lại của Amorim

Phong độ Bournemouth vs AC Milan

Ngay lần đầu dự cúp châu Âu, Bournemouth không hề tỏ ra bỡ ngỡ. Sau chiến thắng 2-1 trên sân Real Sociedad, dấu mốc lịch sử của đội chủ sân Vitality tiếp tục được viết thêm một kết quả tích cực khác, màn đè bẹp Sturm Graz (Áo) 3 bàn không gỡ.

Toàn thắng cả 2 lượt đầu, Bournemouth rất tự tin vào khả năng sẽ cán đích trong top 8, đồng nghĩa tấm vé vào thẳng vòng 1/8. Không chỉ đón nhận niềm vui ở đấu trường châu lục, mặt trận trong nước cũng bắt đầu chứng kiến sự khởi sắc tới từ thầy trò HLV Marco Rose.

Cuối tuần qua, Bournemouth thu về chiến thắng quan trọng 2-0 ở cuộc đón tiếp Sunderland. Nhờ trận thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/27, "The Cherries" tạo nên bước đột phá mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ 15, nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách 1 điểm.

Nỗi lo rơi xuống "vũng lầy" cuối bảng vẫn còn đó song bầu không khí lúc này tại sân Vitality đang tràn đầy sinh khí. Người hâm mộ tin tưởng lịch thi đấu không quá chông gai sắp tới sẽ giúp đội bóng con cưng thu hoạch thêm điểm số và cải thiện thứ hạng hiện tại.

Nếu đội chủ nhà được xem như tân binh, mới chân ướt chân ráo nếm trải hương vị cúp châu Âu, đối thủ bên kia chiến tuyến lại hoàn toàn khác biệt. AC Milan là gương mặt gạo cội, cái tên lừng danh từng 7 lần đăng quang cúp C1/Champions League.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, dấu ấn chênh lệch chuyên môn ở đôi bờ chiến tuyến không quá rõ nét. Hơn 1 thập kỷ trở lại đây, "Rossoneri" chỉ như cái bóng nhạt nhòa của chính mình mỗi khi tiến bước ra sân chơi châu lục.

Việc không còn thường xuyên được hiện diện ở đấu trường danh giá nhất, phải tìm kiếm vinh quang tại các sân chơi hạng 2 không còn xa lạ với đại gia thành Milan. Năm nay, đội chủ sân San Siro thậm chí gây thất vọng ở trận ra quân, nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Benfica.

Danh dự phần nào được vãn hồi nhờ chiến thắng đậm 4-0 trên sân RB Salzburg (Áo) song mục tiêu cán đích trong top 8 hứa hẹn không dễ dàng. Dưới triều đại tân HLV Ruben Amorim, đội bóng sọc đỏ - đen đang ít nhiều cho thấy dấu hiệu lạc quan.

7 vòng đấu đã qua tại Serie A, Milan đều chưa một lần nếm mùi chiến bại. Cựu HLV Man United trở thành nhà cầm quân đầu tiên kể từ 1963 không thua trong 7 vòng đầu dẫn dắt Milan tại giải đấu hàng đầu nước Ý.

Nhưng trong bối cảnh chỉ thắng 1/4 chuyến xa nhà gần đây, kịch bản đội khách rời Vitality cùng 3 điểm trọn vẹn không được đánh giá quá cao.

Thông tin lực lượng Bournemouth vs AC Milan

Bournemouth: Chưa có sự phục vụ của Alex Scott, Julian Araujo và Eli Junior Kroupi.

AC Milan: Matteo Gabbia và Alexis Saelemaekers đang dưỡng thương. Filippo Terracciano lĩnh án treo giò.

Đội hình dự kiến Bournemouth vs AC Milan

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Christie; Tavernier, Kluivert, Gannon-Doak; Evanilson

AC Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos

Dự đoán: 2-2