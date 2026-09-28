Nhận định trận đấu Bỉ vs Pháp, 1h45 ngày 29.9: Ngày vắng Mbappe

Phong độ Bỉ vs Pháp

Phải làm khách trên sân Italy ở lượt trận mở màn bảng A1 nhưng Bỉ đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0. Màn trình diễn ấn tượng ngay tại Olimpico phần nào đập tan những nghi ngờ nhắm vào "Quỷ đỏ" dưới triều đại mới Mark van Bommel.

Hành quân Rome, chạm trán chủ nhà Italy đang hừng hực khí thế lấy lại thể diện, tuyển Bỉ vẫn nhập cuộc tự tin và đưa trận đấu vào tầm kiểm soát. Xét về độ hiệu quả, Kevin de Bruyne và các đồng đội tỏ ra vượt trội so với đối thủ.

Cả trận, Bỉ chỉ kiểm soát 44% thời lượng bóng lăn nhưng tung ra 19 cú dứt điểm (8 trúng đích) và đạt thông số bàn thắng kỳ vọng 2,69. Trong khi hàng công thi đấu sáng tạo và không ít lần đe dọa khung thành đối diện, hệ thống phòng ngự của "Quỷ đỏ" cũng tỏ ra vững vàng, dù có sự xuất hiện của một số gương mặt mới như Nathan Ngoy, Nicolas Raskin hay thủ thành Senne Lammens.

Cần biết rằng đây mới chỉ là trận đầu tiên giữ sạch lưới của Bỉ sau 5 lần ra sân gần đây. Điềm báo tích cực ấy càng trở nên có ý nghĩa khi thầy trò HLV Van Bommel chuẩn bị có cuộc chạm trán khó khăn với Pháp, tập thể sở hữu hàng công thuộc diện mạnh nhất châu Âu thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, sân nhà cũng mang đến điểm tựa quan trọng với Bỉ. 9 lần đón khách gần nhất, đội chủ nhà đều không một lần nếm mùi chiến bại, thu về 6 chiến thắng. Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận thực tế, các vị khách gần đây của Bỉ đều chưa phải những cái tên thực sự đáng gờm.

Đụng độ đối thủ láng giềng hùng mạnh như Pháp, "Quỷ đỏ" dể trở về bộ mặt thật của đội bóng dưới cơ. Cả 5 lần gặp gỡ gần nhất giữa đôi bên, "Les Bleus" đều ca khúc khải hoàn, 3 trong số đó đến từ những màn tỉ thí tại UEFA Nations League.

Ở trận ra quân, Pháp cũng giành trọn vẹn 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe. Chiến thắng 1-0 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ chưa quá thuyết phục nhưng cũng đủ để phần nào lột tả sức mạnh và bản lĩnh của gã khổng lồ xứ lục lăng.

Tân HLV Zinedine Zidane chắc chắn vẫn cần thêm thời gian để ổn định lối chơi. Thách thức dành cho Zizou sẽ lớn hơn khi đội nhà không còn sự phục vụ của đội trưởng Mbappe cho chuyến viếng thăm Stade Roi Baudouin vì chấn thương.

Hàng tấn công vẫn còn đó những cái tên thượng thặng như Ousmane Dembele, Olise, Rayan Cherki, Desire Doue song thiếu vắng ngôi sao sáng nhất như Mbappe vẫn mang đến tin tức không mấy vui vẻ cho người hâm mộ "Gà trống Gauloise".

Thông tin lực lượng Bỉ vs Pháp

Bỉ: Thiếu vắng Leandro Trossard vì chấn thương.

Pháp: Kylian Mbappe dính chấn thương ở chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ nên chắc chắn vắng mặt.

Đội hình dự kiến Bỉ vs Pháp

Bỉ: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Doue

Dự đoán: 1-2