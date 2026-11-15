Nhận định trận đấu Bỉ vs Italia, 2h45 ngày 16.11: 'Quỷ đỏ' lạc nhịp

Phong độ Bỉ vs Italia

Bỉ mở màn chiến dịch UEFA Nations League 2026/27 rất hứng khởi. Chiến thắng 2-0 ngay trên Olimpico của Italia giúp "Quỷ đỏ" tạo ra màn xuất phát hoàn hảo. Dẫu vậy, chặng đường tiếp theo của thầy trò HLV Mark van Bommel vẫn còn nhiều chông gai.

Dù toàn thắng 2 màn chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ lại trắng tay trong cả 2 lần đụng độ Pháp. Kết quả đó cũng đồng nghĩa, Kevin de Bruyne và các đồng đội mới có trong tay 9 điểm, xếp hạng 3 trước lượt trận cuối.

Muốn vươn lên, cán đích top 2, qua đó giành vé dự tứ kết, Bỉ buộc phải đánh bại Italia (10 điểm). Chỉ kết quả hòa sẽ là không đủ để "Quỷ đỏ" đi tiếp trong bối cảnh họ đang kém Pháp 1 điểm và thua đối đầu toàn diện.

Về lý thuyết, Bỉ vẫn đang nắm quyền tự quyết. Song để hạ gục Italia ở thời điểm hiện tại không phải nhiệm vụ dễ dàng. Kịch bản ca khúc khải hoàn ở thành Rome giống cách đây gần 2 tháng rất khó tái hiện.

Italia lúc này đang có thừa hưng phấn. Đoàn quân áo Thiên thanh vừa tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại hạt giống số hàng đầu Pháp với tỷ số 3-1. Nhờ đó, "Squadra Auzzura" đã vượt qua chính đối thủ để chiếm lĩnh đỉnh bảng.

Chỉ cần không thua trong chuyến viếng thăm Brussels, Italia sẽ chắc chắn góp mặt ở vòng 8 đội. Nhưng thầy trò HLV Roberto Mancini có lẽ còn muốn nhiều hơn thế. Chiến thắng ngay tại King Baudouin sẽ giúp Italia giữ vững ngôi đầu, đồng thời trả món nợ đã vay ở lượt đi.

So với thất bại cay đắng cách đây 7 tuần, Italia đang mang bộ mặt hoàn toàn khác. Tích cực ở cả phong độ lẫn tinh thần chiến đấu. Hàng công bùng nổ với 11 pha lập công chỉ sau 4 trận (trung bình 2,75 bàn/trận), trong khi hệ thống phòng ngự dù chưa giữ sạch lưới, lại không thủng lưới quá 1 bàn mỗi trận.

Tất nhiên, cũng không thể không nhắc đến nguồn cảm hứng hừng hực khí thế nơi trung tuyến. Phong độ chói sáng của những Sandro Tonali, Nicolo Barella, Seydou Doumbia giúp khu vực giữa sân luôn nhiệt huyết và tràn đầy nhuệ khí chiến đấu.

Tại Nations League 2024/25, Bỉ, Italia và Pháp cũng từng nằm chung ở vòng bảng. Khi ấy, Bỉ dù rất nỗ lực nhưng sau cùng vẫn chỉ cán đích hạng 3, đành nhìn 2 đối thủ láng giềng dắt tay nhau đi tiếp.

"Vết xe đổ" ấy sẽ lại một lần nữa ám ảnh "Quỷ đỏ" nếu họ không thể giành trọn vẹn 3 điểm. Sức ép vì thế đang đè nặng lên đôi vai của những De Bruyne, Tielemans, Castagne, Doku.

Thông tin lực lượng Bỉ vs Italia

Bỉ: Thủ thành Thibaut Courtois là sự vắng mặt đáng chú ý nhất.

Italia: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến Bỉ vs Italia

Bỉ: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku

Italia: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, Dimarco

Dự đoán: 1-1