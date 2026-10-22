Nhận định trận đấu Besiktas vs Crystal Palace, 2h00 ngày 23.10: 'Đại bàng' gãy cánh

Phong độ Besiktas vs Crystal Palace

Besiktas đang có màn khởi đầu như mơ tại vòng phân hạng Europa League 2026/27. Ở trận ra quân, tập thể từng cán đích hạng 4 tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa trước gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp Marseille 4-1.

Gần 1 tháng sau, đoàn quân dưới trướng HLV Vincenzo Italiano tiếp tục tạo nên một chiến công hiển hách khác. Lần này là chiến thắng 3-2 trong chuyến làm khách trước Hoffenheim.

Với 6 điểm, Besiktas hiện đứng hạng 4, rất tự tin vào khả năng cán đích trong top 8 (giành vé vào thẳng vòng 1/8). Tuy nhiên, để nối dài mạch thắng và tiến gần hơn tới mục tiêu đề ra, đội chủ sân Tupras sẽ phải vượt qua thử thách khó nhằn ở lượt trận 3.

Ngoài việc phải đón tiếp ĐKVĐ Conference League, đội chủ nhà cũng đang gặp vấn đề ở phong độ thiếu ổn định. 8 vòng đấu đã qua tại giải VĐQG, thầy trò HLV Italiano đã thua tới 3 và thắng 5. Thành tích dưới kỳ vọng đã đẩy Besiktas xuống vị trí thứ 5, kém ngôi đầu bảng 4 điểm.

Ít nhất, sân nhà vẫn đang trở thành điểm tựa quan trọng với đại gia thành Istanbul. Cả 8 lần đón khách từ đầu mùa đều chứng kiến "Đại bàng đen" ca khúc khải hoàn, bao gồm 4 chiến thắng trong khuôn khổ Europa League. Dẫu vậy, trong lịch sử dự cúp châu Âu, Besiktas lại chưa từng thắng liên tiếp 5 trận sân nhà.

Bên kia chiến tuyến, Crystal Palace đang không có phong độ tốt. Đội khách vừa trải qua chuỗi 2 trận thua đáng thất vọng. Nếu thất bại 2-3 trên sân Lyon có phần nuối tiếc, màn trình diễn bạc nhược trong thảm bại 0-5 trước chủ nhà Brighton cuối tuần qua thực sự đáng báo động.

Tại Europa League, Crystal Palace mới có 3 điểm. Trong khi ở Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Selhurst Park cũng chỉ thắng 2, hòa 1 và thua 4 sau 7 vòng, xếp hạng 14, nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm.

Áp lực chắc chắn đang đè nặng lên đôi vai tân HLV Pierre Sage. Nhà cầm quân người Pháp được kỳ vọng sẽ kế thừa thành công di sản do người tiền nhiệm Oliver Glasner để lại. Nhưng đến lúc này, ông thầy sinh năm 1979 vẫn đang tỏ ra loay hoay, chưa tìm ra công thức mang tới bộ mặt ổn định cho đội nhà.

Vấn đề nan giải nhất Crystal Palace cần sớm khắc phục nằm ở hàng phòng ngự. Chỉ sau 7 trận Ngoại hạng Anh, "The Eagles" đã để lọt lưới tới 17 bàn (trung bình hơn 2,4 bàn/trận), trở thành tập thể sở hữu hàng thủ kém nhất giải.

3 bàn thua trước Lyon và 5 lần để Brighton chọc thủng lưới gần đây chính là minh chứng rõ nét, chỉ ra điểm yếu đáng lo nhất của đội khách.

Thông tin lực lượng Besiktas vs Crystal Palace

Besiktas: Không có sự phục vụ của Milot Rashica, Orkun Kokcu do chấn thương.

Crystal Palace: Thiếu vắng Chadi Riad. Khả năng ra sân của Dean Henderson, Ben Chilwell và Takehiro Tomiyasu cần đánh giá thêm.

Đội hình dự kiến Besiktas vs Crystal Palace

Besiktas: Nubel; Murillo, Agbadou, Topcu, Yilmaz;, Ozcan, Ndini, Olaitan; Fakili, Vlahovic, Trossard

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Disasi, Richards; Mingueza, Timber, Wharton, Mitchell; Pino, Sarr; Strand Larsen

Dự đoán: 2-1