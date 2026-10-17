Nhận định trận đấu Bayern Munich vs RB Leipzig, 23h30 ngày 17.10: Tái lập trật tự

Phong độ Bayern Munich vs RB Leipzig

Quãng thời gian nghỉ kéo dài 3 tuần dịp FIFA Days vừa qua dường như đã ảnh hưởng tiêu cực tới Bayern Munich. Sau khi trở lại sân cỏ, ĐKVĐ Bundesliga liên tiếp gây thất vọng.

Tại vòng 5, thầy trò HLV Vincent Kompany liên tục bị đẩy vào thế bám đuổi và phải rất nhọc nhằn mới giật lại 1 điểm từ tay chủ nhà Augsburg. Kết quả hòa 2-2 khiến Bayern bỏ lỡ thời cơ vươn lên chiếm ngôi đầu.

Ít ngày sau, Bayern Munich được kỳ vọng sẽ tạo nên màn trút giận trong chuyến hành quân sang Na Uy để chạm trán Viking. Nhưng thay vì áp đảo đội chủ nhà kém tên tuổi, đại gia thành Munich lại chật vật hòa 3-3 và thậm chí rời sân với 10 người do Michael Olise phải đi tắm sớm.

Trải qua 2 kết quả dưới kỳ vọng song có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều tới mục tiêu tổng thể của Bayern Munich. Tại Bundesliga, thầy trò Kompany hiện chỉ kém ngôi đầu 2 điểm.

Với sức mạnh vượt trội và không có đối trọng xứng tầm, kịch bản "FC Hollywood" đánh mất Đĩa bạc rất khó xảy ra. Trong khi ở chặng phân hạng Champions League, nhà vô địch Đức cũng không dễ để tuột khỏi tay tấm vé vào thẳng vòng 1/8 khi đã có trong tay 4 điểm sau 2 trận và lịch thi đấu phía trước khá bằng phẳng.

Trở về Allianz Arena, Bayern Munich chắc chắn sẽ hướng đến chiến thắng trước RB Leipzig. Cần biết rằng 3 trận sân nhà từ đầu mùa, thầy trò Kompany đều thắng rất đậm, lần lượt hạ Stuttgart (5-1), Bodo/Glimt (5-0) và Union Berlin (7-0).

Bản thân RB Leipzig từng được kỳ vọng vươn lên hàng ngũ cạnh tranh ngôi vô địch Bundesliga nhưng khi đặt cạnh cái bóng quá lớn của Bayern Munich lại trở nên quá nhỏ bé. 6 lần chạm trán gần đây giữa đôi bên, đội khách mới hòa 1 và thua tới 5.

Ngoài ra, 4 chuyến viếng thăm Allianz Arena gần nhất cũng chứng kiến RB Leipzig toàn bại, chỉ ghi 2 và thủng lưới tới 15 bàn. Thống kê cho thấy sự chênh lệch giữa đôi bờ chiến tuyến là rất lớn.

Không có nhiều dấu hiệu lạc quan dành cho đội khách trước chuyến hành quân đến Munich. Bên cạnh lịch sử không ủng hộ, đoàn quân dưới trướng HLV Martín Demichelis còn mang theo hành trang rất nghèo nàn mỗi khi xa nhà.

Cụ thể, RB Leipzig đã toàn thua cả chuyến du đấu từ đầu mùa, ghi 2, thủng lưới 9 bàn, đồng thời thất bại với cách biệt tối thiểu 2 bàn/trận. Mang theo bộ mặt yếu bóng vía, sẽ thật khó tin nếu các vị khách đến từ thành Leipzig có thể lành lặn ra về.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs RB Leipzig

Bayern Munich: Jamal Musiala chắc chắn vắng mặt. Khả năng ra sân của thủ thành Manuel Neuer còn bỏ ngỏ.

RB Leipzig: Thiếu vắng Christoph Baumgartner và Assan Ouedraogo vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs RB Leipzig

Bayern Munich: Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Nunku, Nusa; Romulo

Dự đoán: 3-1