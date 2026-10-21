Nhận định trận đấu Bayern Munich vs Arsenal, 2h00 ngày 22.10: Tự tin đổ bộ Munich

Phong độ Bayern Munich vs Arsenal

Bayern Munich để lại nhiều dấu hỏi về phong độ thời gian qua. 3 lần ra sân gần đây, đội chủ sân Allianz Arena chỉ thắng 1 và hòa 2. Trong đó, 2 kết quả chia điểm liên tiếp trên sân Augsburg (2-2) và Viking (3-3) đều để lại nỗi thất vọng to lớn.

Trước thời điểm bóng lăn, Bayern Munich rõ ràng được đánh giá cao hơn nhiều so với 2 đội chủ nhà kể trên. Tuy nhiên, sai sót không đáng có nơi hệ thống phòng ngự đã khiến ĐKVĐ Bundesliga đành chấp nhận ra về cùng nụ cười gượng gạo trên môi.

Phải tới khi được trở lại tổ ấm Allianz Arena, Bayern Munich mới có cơ hội trút giận. Cuối tuần qua trong khuôn khổ vòng 6 Bundesliga, thầy trò HLV Vincent Kompany tạo nên màn "hủy diệt" RB Leipzig tới 6-1.

Bayern đang thực sự biến điểm tựa sân nhà trở thành nỗi khiếp sợ với các đội khách. 4 trận sân nhà từ đầu mùa, Harry Kane và các đồng đội đều toàn thắng, ghi tối thiểu 5 bàn/trận, đồng thời tạo ra cách biệt ít nhất 4 bàn.

Ngoài RB Leipzig, tập thể từng cán đích hạng 3 Bundesliga mùa trước, các bại tướng khi viếng thăm Allianz Arena còn có Stuttgart (1-5), Bodo/Glimt (0-5) và Union Berlin (0-7).

Cú sẩy chân tai hại trên đất Na Uy cách đây 1 tuần khiến Bayern Munich hiện mới có 4 điểm. Muốn khép lại chặng phân hạng trong nhóm 8 đội dẫn đầu (giành vé vào thẳng vòng 1/8), thầy trò HLV Kompany chắc chắn phải chắt chiu điểm số.

Với hàng phòng ngự đang tồn tại không ít vấn đề, mục tiêu chiến thắng trước Arsenal e rằng không dễ dành cho đội chủ nhà. Thậm chí nếu tiếp tục mắc những sai lầm, kịch bản đại gia xứ Bavaria trắng tay ngay trên sân nhà cũng không quá bất ngờ.

Ở thời điểm hiện tại, Arsenal không quá bùng nổ như giai đoạn đầu mùa. Thầy trò HLV Mikel Arteta cũng không còn duy trì được mạch toàn thắng bởi thất bại khó tin 0-4 trên sân Brighton cách đây 1 tháng.

Nhưng có lẽ cũng bởi trận thua đậm đó, các "Pháo thủ" thành London đã đưa đôi chân trở lại mặt đất và thi đấu toan tính hơn. 3 lần ra sân gần nhất, "The Gunners" đều thắng, lần lượt hạ gục Leeds (2-1), Lille (3-0) và Nottingham (1-0).

Ngoài khả năng "nổ súng" đều đặn, bức tường phòng thủ trước cầu môn do David Raya trấn giữ vẫn đang trở thành điểm tựa quan trọng trên hành trình chinh phục các danh hiệu của đội khách. Đáng chú ý, Arsenal trở thành gương mặt duy nhất giữ sạch lưới sau 2 lượt trận đã qua tại chặng phân hạng.

Mùa giải năm ngoái chứng kiến Arsenal lần đầu đánh bại Bayern Munich ở Champions League sau một thập kỷ. Chiến thắng 3-1 tại Emirates hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên đối đầu tích cực hơn dành cho ĐKVĐ Ngoại hạng Anh. Họ sẽ loại bỏ được tâm lý lo lắng khi hành quân đến Munich.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs Arsenal

Bayern Munich: Michael Olise lĩnh án treo giò. Jamal Musiala và có thể cả trung vệ Kim Min-jae không ra sân vì chấn thương.

Arsenal: Piero Hincapie, Christos Tzolis và William Saliba chắc chắn ngồi ngoài.

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs Arsenal

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Kimmich; Karl, Saibari, Diaz; Kane

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Madueke; Gyokeres

Dự đoán: 2-2