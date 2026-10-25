Nhận định trận đấu Barcelona vs Real Madrid, 3h00 ngày 26.10: Mourinho có tạo nên bước ngoặt?

Phong độ Barcelona vs Real Madrid

Ngay trước thềm Siêu kinh điển, Barcelona phải hứng chịu cú ngã ngựa đầu tiên ở mùa giải năm nay. Thất bại 2-4 trên sân PSG ở chặng phân hạng Champions League hồi giữa tuần không chỉ khép lại chuỗi 11 trận toàn thắng từ đầu mùa, còn khiến "Blaugrana" không có sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho màn đại chiến Real Madrid.

Trước khi thúc thủ tại Paris hoa lệ, đoàn quân dưới trướng HLV Hansi Flick thi đấu như rồng như hổ. Gã khổng lồ xứ Catalunya liên tiếp tạo ra những chiến thắng rất đậm, có cách biệt tối thiểu 2 bàn mỗi trận.

Nhưng nếu soi xét kỹ lưỡng, dễ nhận thấy mạch thăng hoa đã qua của đội chủ sân Camp Nou có sự đóng góp không nhỏ từ lịch thi đấu thuận lợi. Cụ thể hơn, Barca chưa phải đụng độ đối thủ thực sự lớn nào, cho đến khi chạm trán ĐKVĐ châu Âu cách đây ít ngày.

Tất nhiên, không thể chỉ nhìn vào một thất bại để hạ thấp cả chặng đường hoàn hảo trước đó. Barcelona vẫn rất mạnh, đặc biệt ở khía cạnh kiểm soát bóng và các phương án tấn công đa dạng. Trở về sân chơi quốc nội, thầy trò HLV Flick vẫn thực sự là một ông kẹ, không dễ gì để các đối thủ lật ngôi.

Sau 9 vòng đấu, Barcelona chưa đánh rơi bất kỳ điểm số nào, chễm chệ trên ngôi đầu và tạo ra cách biệt lần lượt 5 và 6 điểm so với hai đối thủ hùng mạnh thành Madrid. Điểm tựa sân nhà còn khiến Barca trở nên đáng sợ hơn.

17 lần đón khách gần nhất ở các giải đấu chính thức, đội chủ sân Camp Nou mới thua 1 và thắng tới 16. Thất bại duy nhất của Lamine Yamal và các đồng đội đến ở trận thua 0-2 dưới tay Atletico Madrid ở tứ kết lượt đi Champions League mùa trước.

Ngoài ra, tiếng nói lịch sử cũng đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. 7 trận El Clasico gần đây, Barcelona thắng tới 5, hòa 1 và chỉ thua 1. Kể từ tháng 10/2023, Barca chưa từng thua trong các cuộc đón tiếp Real Madrid và liên tiếp khiến đại kình địch phải ngậm ngùi về nhì tại La Liga ở 2 mùa giải gần nhất.

Chiều đối diện, Real Madrid hành quân đến Camp Nou cùng chuỗi 4 trận toàn thắng. Trong đó, màn đè bẹp RB Leipzig 4-1 hồi giữa tuần giúp đội bóng Hoàng gia có bước chạy đà hoàn hảo cho trận Siêu kinh điển.

Dẫu vậy, nhìn rộng ra từ đầu mùa, tập thể dưới quyền chỉ đạo của Jose Mourinho chưa thực sự trình diện bộ mặt thuyết phục. Vẫn còn đó một vài vết xước, bao gồm 2 thất bại trên sân khách trước Real Betis (0-1) và Atletico Madrid (1-2).

Những lần gặp gỡ gần đây, Real Madrid thường gặp khó trong nỗ lực khắc chế lối chơi kiểm soát của Barca. Lép vế về thế trận khiến các đòn chuyển trạng thái thường không đủ bù đắp cho sức ép phải hứng chịu bên phần sân nhà.

Trên thực tế, dù vừa đứt mạch thắng, Barcelona lại không đối diện quá nhiều sức ép. Thầy trò HLV Flick bước vào trận chiến sắp tới cùng tinh thần thoải mái do đang bay cao trên ngôi đầu bằng sức mạnh khủng khiếp.

Về phần mình, Real Madrid mới là tập thể chịu áp lực lớn hơn. Bởi một khi bại trận, khoảng cách đến đỉnh bảng sẽ gia tăng lên 9 điểm. Hành trình lật đổ ngôi vương trong tay đại kình địch xứ Catalunya của Mourinho và các học trò vì thế càng trở nên xa vời.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Real Madrid

Barcelona: Không có sự phục vụ của Dani Olmo, Roony Bardghji, Andreas Christensen và Eric Garcia vì chấn thương. Khả năng ra sân của Jules Kounde cũng không mấy sáng sủa.

Real Madrid: Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio tiếp tục dưỡng thương. Vinicius Junior ngồi ngoài vì án treo giò.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Real Madrid

Barcelona: J Garcia; Cancelo, Cubarsi, Martin, Espart; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe

Dự đoán: 2-1