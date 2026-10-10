Nhận định trận đấu Barcelona vs Getafe, 23h30 ngày 10.10: Chiến thắng vừa đủ

Phong độ Barcelona vs Getafe

Kể từ đầu mùa, không tập thể nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu sở hữu phong độ "hủy diệt" như Barcelona. Cứ mỗi dịp thầy trò HLV Hansi Flick chuẩn bị ra sân, người hâm mộ lại nhanh chóng mường tượng ra một cơn mưa bàn thắng sắp trút xuống cầu môn đối diện.

8 lần ra sân đã qua, Barcelona chưa một lần đánh rơi điểm số. Trong đó, chiến thắng nhẹ nhàng nhất "Blaugrana" tạo ra cũng tối thiểu cách biệt 2 bàn. Ngoài ra, hơn phân nửa số trận đã đấu chứng kiến Lamine Yamal và các đồng đội chọc thủng lưới đối phương ít nhất 5 bàn.

Chỉ tính riêng 7 vòng đấu trong khuôn khổ La Liga, Barcelona đã có tới 31 pha lập công, bỏ xa hàng công mạnh thứ 2 là Real Madrid tới 13 bàn. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, thật khó ngăn cản "cỗ máy chiến thắng" được vận hành bởi thuyền trưởng Hansi Flick.

Getafe lại càng không phải đối thủ xứng tầm. Cả 2 lần chạm trán mùa trước, Barcelona đều dễ dàng hạ gục đại diện thành Madrid với các tỷ số 3-0 và 2-0. Chưa kể, 8 lần đón tiếp Getafe gần nhất, chiến thắng cũng toàn nghiêng về phía đội chủ nhà.

Nếu cuộc chiến sắp tới diễn ra tại tổ ấm Coliseum, người hâm mộ Getafe còn có đôi chút kỳ vọng vào khả năng tạo bất ngờ của các cầu thủ con cưng. Ngược lại, các chuyến xa nhà đang trở thành nỗi ám ảnh với thầy trò HLV Jose Bordalas.

Cả 4 lần du đấu từ đầu mùa, Getafe đều sắm vai kẻ chiến bại, chỉ ghi 1 và thủng lưới 7 bàn. Thậm chí, thống kê còn trở nên thảm họa hơn khi đội khách được "thưởng" thêm 2 tấm thẻ đỏ.

Sau 7 trận, các chân sút Getafe mới 4 lần tìm thấy mành lưới khung thành đối diện, đồng thời nhận 7 bàn thua. Thông số nghèo nàn cho thấy đội khách sẽ không có nhiều phương án và tia hy vọng để chống trả lại sức mạnh khủng khiếp từ Barcelona.

Kịch bản trắng tay rời Camp Nou gần như khó tránh khỏi dành cho thầy trò Bordalas. Vấn đề người hâm mộ của hai đội quan tâm có lẽ chỉ nằm ở khía cạnh cách biệt bao nhiêu bàn mà thôi.

Giữa tuần tới, Barcelona còn phải hành quân sang Thổ Nhĩ Kỳ để chạm trán Galatasaray ở lượt trận 2 vòng phân hạng Champions League. Do đó, thầy trò HLV Hansi Flick cũng không nhất thiết phải thắng Getafe thật đậm. 3 điểm để tiếp tục bay cao trên ngôi đầu và giữ sức cho các trụ cột mới là mục tiêu quan trọng hơn cả.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Getafe

Barcelona: Raphinha không thể ra sân do dính chấn thương khi trở về thi đấu cho ĐT Brazil. Frenkie de Jong, Roony Bardghji và Andreas Christensen là những trường hợp vắng mặt dài hạn.

Getafe: Chắc chắn thiếu vắng Juanmi và Christantus Uche. Khả năng ra sân của Abdel Abqar và Kiko Femenia còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Getafe

Barcelona: J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart; Fermin, Rodri, Pedri; Yamal, G Jesus, Gordon

Getafe: Soria; Garcia, Djene, Romero, Mojica; Martin, Terrats, Gudelj, Francho, Satriano; Unal

Dự đoán: 2-0