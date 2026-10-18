Nhận định trận đấu Bắc Ninh vs Đồng Nai, 18h00 ngày 18.10: Nội chiến tân binh

Phong độ Bắc Ninh vs Đồng Nai

Đều gắn mác tân binh chân ướt chân ráo lên chơi tại V.League 2026/27 nhưng màn thể hiện của Bắc Ninh và Đồng Nai có đôi chút khác biệt. Nếu Bắc Ninh cho thấy không ít tín hiệu lạc quan, Đồng Nai lại chưa thật sự bắt nhịp được với guồng quay khốc liệt.

Cuộc "nội chiến tân binh" tối 18.10 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến vận mệnh của đôi bên. Nếu thắng, Bắc Ninh sẽ tiếp tục vươn lên, tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời phát đi thông điệp bản thân đủ khả năng trụ lại sân chơi hàng đầu quốc nội.

Ngược lại, Đồng Nai sẽ có chiến thắng và điểm số đầu tiên, mang tới điểm tựa tinh thần lớn giúp thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng tự tin hơn trên chặng đường sắp tới. Ngoài ra, đội khách cũng sẽ khiến cuộc đua trụ hạng thêm quyết liệt và khó đoán.

Xét tổng thể, xác suất giành chiến thắng của đội chủ nhà cao hơn. Được thi đấu tại "chảo lửa" Việt Yên, nơi người hâm mộ xứ Kinh Bắc cuồng nhiệt cổ vũ cho đội bóng quê hương, Bắc Ninh như được tiếp thêm không ít sĩ khí chiến đấu. Chiến thắng 1-0 trước đối thủ khó chơi CA TP.HCM ở vòng 2 là minh chứng rõ nét.

Ở khía cạnh tổ chức lối chơi, Bắc Ninh cũng đang tỏ ra nhỉnh hơn. Cả 4 lần ra sân từ đầu mùa, đoàn quân dưới trướng HLV Paulo Foiani đều thi đấu không tệ. Lẽ ra, Văn Đại và đồng đội đã có thể nối dài mạch bất bại lên con số 3 nếu không thua tiếc nuối 0-1 trên sân Hàng Đẫy cách đây 1 tuần.

Đó là trận đấu Bắc Ninh không hề lép vế, thậm chí nhiều thời điểm lấn lướt cựu vương Hà Nội FC. Nhưng việc không tận dụng tốt thời cơ, trong đó có cú sút phạt đền hỏng ăn của Brenner thời điểm giữa hiệp 1, khiến họ phải trả giá.

Về phần mình, Đồng Nai đang là gương mặt duy nhất chưa kiếm nổi điểm số nào, yên vị ở vị trí cuối bảng. Sau 3 vòng đấu, tân binh này đã để lọt lưới trung bình 2 bàn/trận và các chân sút luôn rơi vào trạng thái "tịt ngòi".

Ngay cả chiến thắng 4-3 trước đối thủ hạng dưới Bình Minh Sài Gòn ở vòng 1 cúp Quốc gia cũng khiến Đồng Nai bộc lộ những hạn chế. Đó là khả năng phòng ngự rất hớ hênh, dù sở hữu trong đội hình không ít hậu vệ giàu kinh nghiệm.

Công cùn thủ kém, chuyến hành quân ra Bắc cuối tuần này thực sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ tay trắng với thầy trò HLV Việt Thắng.

Thông tin lực lượng Bắc Ninh vs Đồng Nai

Bắc Ninh: Đầy đủ lực lượng.

Đồng Nai: Không thể có sự phục vụ của bộ đôi Huỳnh Tấn Sinh và Lê Văn Sơn do án treo giò.

Đội hình dự kiến Bắc Ninh vs Đồng Nai

Bắc Ninh: Văn Công, Hồng Quân, Victor Hugo, Brenner, David Fisher, Văn Đạt, Xuân Quyết, Thế Hưng, Văn Đại, Trọng Kiệt, Rafael Sousa

Đồng Nai: Văn Phong, Văn Khoa, Văn Đức, Hữu Tuấn, Thành Lộc, Tiến Dụng, Ngọc Đức, Tự Nhân, Vulic Milos, Thanh Bình, Ivan Andrei

Dự đoán: 2-1

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