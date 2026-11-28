Phong độ Bắc Ninh vs Đà Nẵng

Màn đọ sức trên sân Việt Yên chiều tối 28.11 hứa hẹn ảnh hưởng đáng kể đến đường đua trụ hạng. Bởi đơn giản, cả Bắc Ninh lẫn Đà Nẵng, hai tập thể vốn sở hữu tiềm lực nhân sự hạn chế, đều sớm được điểm mặt chỉ tên cho cuộc chiến ở phía nửa cuối bảng xếp hạng.

Là gương mặt mới lần đầu chân ướt chân ráo lên chơi tại V.League, Bắc Ninh rõ ràng đã lường trước được những khó khăn. Điều đó được đội bóng vùng Kinh Bắc thể hiện rõ qua sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng về mặt con người lẫn chiến thuật.

Nhờ đó, có thể nói Bắc Ninh đang tạo nên màn xuất phát đủ ổn. 7 lần ra sân đã qua, đoàn quân dưới trướng HLV Paulo Folani thắng 2, hòa 2 và thua 3. Vị trí thứ 11/14 và tạo ra cách biệt 2 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ hoàn toàn phù hợp với thực lực hiện tại của tân binh này.

Biết rõ những mặt hạn chế của bản thân, Bắc Ninh chủ động lựa chọn lối chơi thiên về thực dụng, lấy phòng ngự làm gốc. Không đội bóng nào tại V.League 2026/27 thể hiện triết lý thận trọng rõ hơn đội chủ sân Việt Yên.

Trải qua 7 trận, Bắc Ninh mới ghi 5 những cũng chỉ lọt lưới 6 bàn. Đặc biệt, điểm tựa sân nhà, nơi Hồng Quân và các đồng đội luôn nhận được bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ, có tác động không nhỏ đến thành tích chung của toàn đội.

3 lần đón khách từ đầu mùa, Bắc Ninh vẫn bất bại và thậm chí chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Đội chủ nhà lần lượt vượt qua CA TP.HCM (1-0), hòa Đồng Nai (0-0) và đánh bại HAGL (1-0).

Ở chiều đối diện, Đà Nẵng hành quân ra Bắc cùng tâm trạng nhiều âu lo. Sau thất bại 0-1 trên sân đội cuối bảng Đồng Nai, đại diện miền Trung bất ngờ thay tướng. Chiếc ghế do HLV Lê Đức Tuấn để lại, được trao vào tay cựu trợ lý thân tín của HLV Park Hang-seo, Lee Young-jin.

Song trận ra mắt của tân HLV người Hàn Quốc diễn ra không suôn sẻ. Đà Nẵng gục ngã 0-1 ngay trên sân nhà trước Ninh Bình. Do trắng tay 2 vòng đấu liên tiếp, đội chủ sân Chi Lăng không thể cải thiện vị trí thứ 10 hiện tại.

Lúc này, Đà Nẵng vẫn chỉ có trong tay 9 điểm, xếp ngay trên Bắc Ninh với 1 điểm nhiều hơn. Đội khách chắc chắn rất muốn cắt đứt mạch trận đáng quên bằng kết quả tích cực tại Việt Yên.

Tuy nhiên, những chuyến xa nhà lại thường không mang đến nhiều niềm vui cho CLB Đà thành. 11 lần du đấu gần đây, Đà Nẵng mới thắng 1, hòa 4 và thua tới 6 (chỉ tính thời gian thi đấu chính thức).

Thông tin lực lượng Bắc Ninh vs Đà Nẵng

Bắc Ninh: Không thiếu vắng nhân sự đáng tiếc nào.

Đà Nẵng: Hồng Phúc không thể ra sân vì án treo giò.

Đội hình dự kiến Bắc Ninh vs Đà Nẵng

Bắc Ninh: Văn Công, Văn Trường, Rafael Santos, Trọng Kiệt, Tiến Long, Hồng Quân, Rosa Nascimento, Văn Việt, Văn Trung, Văn Đại, Brenner

Đà Nẵng: Sỹ Huy, Việt Hoàng, Văn Sơn, Ngọc Hải, Huy Toàn, Brian Ly, Yvo Rebori, Brandon, Minh Quang, Đình Duy, Ivan Saponjic

Dự đoán: 1-0

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