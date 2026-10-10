Nhận định trận đấu Augsburg vs Bayern Munich, 20h30 ngày 10.10: Khó cản nhà Vua

Phong độ Augsburg vs Bayern Munich

Sau 4 vòng đấu, Bayern Munich không phải tập thể dẫn đầu. Cú sẩy chân trên sân tân binh Schalke 04 cách đây 1 tháng đã khiến nhà ĐKVĐ tạm chấp nhận vị trí thứ 2, sau kình địch Borussia Dortmund.

Tuy nhiên, khoảng cách đến ngôi đầu chỉ 2 điểm. Bayern Munich hoàn toàn có thể vươn lên chiếm đỉnh bảng bất kỳ lúc nào. Bởi với sức mạnh vượt trội so với phần còn lại, đoàn quân dưới trướng HLV Vincent Kompany hứa hẹn tiếp tục trải qua thêm một mùa giải thống trị sân chơi quốc nội.

Dẫu vậy, các vị khách hùng mạnh đến từ xứ Bavaria vẫn không được phép chủ quan. Nên nhớ ở mùa giải năm ngoái, Augsburg là tập thể duy nhất từng khiến Bayern Munich ôm hận ngay tại sào huyệt Allianz Arena (thắng 2-1). Ngay cả những đối thủ hùng mạnh như PSG, Real Madrid hay Chelsea cũng không thể ca khúc khải hoàn khi hành quân đến Munich.

Nhưng xét tổng thể, cơ hội tạo nên bất ngờ của đội chủ nhà không cao. 20 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên, Bayern Munich đã thắng tới 15, hòa 2 và thua 3. Trong đó, cả 4 lần viếng thăm sân WWK Arena gần đây đều chứng kiến FC Hollywood giành chiến thắng, ghi tối thiểu 3 bàn mỗi trận.

Nếu muốn nuôi hy vọng kiếm điểm, đội chủ nhà có lẽ cần chơi thực dụng và phòng ngự chặt chẽ hơn. Song đây lại không phải phong cách thường thấy của Augsburg. Từ đầu mùa, đoàn quân dưới trướng HLV Manuel Baum luôn ưu tiên hướng về phía trước.

Đánh bại Energie Cottbus 2-0, thắng đậm Schalke 3-0, bất ngờ đè bẹp chủ nhà Eintracht Frankfurt 4-1, cầm chân cựu vương Bayer Leverkusen 2-2 và thúc thủ 2-3 trên sân Werder Bremen. Nhìn vào thống kê kể trên, dễ nhận thấy lối chơi rất cởi mở của Augsburg dưới triều đại HLV Baum.

Hiện tại, đội chủ nhà đang sở hữu hàng công mạnh thứ 3 tại giải (11 bàn thắng, ghi tối thiểu 2 bàn/trận), chỉ xếp sau chính Bayern Munich và Freiburg. Đổi lại, Bayern Munich cũng thủng lưới nhiều nhất trong top 5 CLB dẫn đầu (6 bàn).

Vị trí thứ 4 sau 4 vòng là phần thưởng xứng đáng cho phong cách cống hiến mà Gregoritsch và các đồng đội đã trình diễn. Nhưng trước thử thách lớn nhất từ đầu mùa, phải chạm trán ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, liệu chỉ với hàng công đang thi đấu vào phom có đủ giúp đội chủ nhà tái lập chiến tích cách đây gần 1 năm.

Thực sự rất khó. Bayern Munich có thể trải qua một vài cú bước hụt song về cơ bản, nhà ĐKVĐ ở đẳng cấp quá cao. Chỉ cần những Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise khỏe mạnh và không phung phí cơ hội, kịch bản mất điểm có xác suất xảy ra rất thấp.

Thông tin lực lượng Augsburg vs Bayern Munich

Augsburg: Không có sự phục vụ của tài năng trẻ Noahkai Banks và tiền vệ Tim Breithaupt vì chấn thương.

Bayern Munich: Jamal Musiala là sự vắng mặt đáng chú ý duy nhất.

Đội hình dự kiến Augsburg vs Bayern Munich

Augsburg: Dahmen; Brackelmann, Gouweleeuw, Matsima; Wolf, Massengo, Rieder, Behrens; Fellhauer, Claude-Maurice; Gregoritsch

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Saibari, Diaz; Kane

Dự đoán: 1-3