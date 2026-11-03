Nhận định trận đấu Atletico Madrid vs Bayern Munich, 3h00 ngày 4.11: Giăng bẫy ở Madrid

Phong độ Atletico Madrid vs Bayern Munich

Kể từ sau thất bại 1-2 trên sân Anfield ở lượt trận mở màn chặng phân hạng Champions League 2026/27, Atletico Madrid như bừng tỉnh. Suốt 9 lần ra sân gần nhất, đoàn quân dưới trướng HLV Diego Simeone đều không còn biết đến mùi chiến bại, giành tới 8 thắng.

Kết quả hòa duy nhất trong chuỗi thăng hoa kể trên đến ở chuyến làm khách trước Stuttgart cách đây 2 tuần. Tấm thẻ đỏ tai hại của Morten Hjulmand ở phút 64 góp phần quan trọng khiến "Rojiblancos" rơi vào cảnh chịu trận và suýt phải ra về trong cảnh tay trắng.

Sau 3 lượt trận ở giai đoạn phân hạng, Atletico Madrid hiện đứng thứ 16 với 4 điểm, từ thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 bại. Hy vọng cải thiện thứ hạng của đại diện La Liga sẽ phải đối diện thách thức không nhỏ vào giữa tuần này.

Nhưng nếu gặt hái kết quả tích cực ở cuộc đón tiếp Bayern Munich, chặng đường phía trước của thầy trò Simeone sẽ khá thênh thang. Bởi 4 đối thủ tiếp theo của đại gia thành Madrid đều thuộc diện dưới cơ, như Viking, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt và Fenerbahce.

Tinh thần của đội chủ nhà lúc này đang lên rất cao. Chiến thắng 2-0 trên sân Levante cuối tuần qua không chỉ giúp Atletico Madrid nối dài mạch thắng tại La Liga lên con số 7, còn giúp đội chủ sân Metropolitano vươn lên vị trí thứ 2, chỉ còn kém ngôi đầu bảng do Barcelona nắm giữ 2 điểm.

Lợi thế sân nhà cũng hứa hẹn mang đến điểm tựa quan trọng cho Atletico Madrid. Cả 6 lần đón khách từ đầu mùa đều chứng kiến Julian Alvarez và các đồng đội không thua, giành tới 5 chiến thắng, bao gồm màn đả bại những đối thủ tên tuổi như Man United (2-0) hay Real Madrid (2-1).

Bên kia chiến tuyến, Bayern Munich thậm chí chưa phải nhận bất kỳ thất bại nào sau 14 trận đã đấu (thắng 9, hòa 5). Nhưng phong độ trong khoảng 1 tháng trở lại đây của "FC Hollywood" lại chưa cho thấy bộ mặt thuyết phục.

Thành tích hòa những đối thủ dưới cơ như Viking (3-3), Augsburg (2-2) hay Borussia Dortmund (2-2) cho thấy những vấn đề nan giải của ĐKVĐ Bundesliga. Đó là bài toán hóc búa liên quan đến hệ thống phòng ngự.

Suốt 7 trận gần nhất, Bayern Munich đều không thể giữ sạch lưới. Đáng chú ý, cả 4 kết quả hòa trong chuỗi trận kể trên, các học trò của HLV Vincent Kompany đều thủng lưới tối thiểu 2 bàn/trận. Thông số thực sự đáng lo ngại cho tham vọng trở lại ngai vàng châu lục của gã khổng lồ xứ Bavaria.

Với hàng phòng ngự đang tồn tại nhiều vấn đề, Bayern Munich hứa hẹn gặp khó ở chuyến hành quân sang Madrid. Nếu bại trận, đội khách sẽ càng thêm lo lắng trong bối cảnh mới sở hữu 5 điểm (1 thắng, 2 hòa).

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Bayern Munich

Atletico Madrid: Khả năng ra sân của bộ đôi Johnny Cardoso và Koke chưa rõ ràng.

Bayern Munich: Tiếp tục thiếu vắng ngôi sao Luiz Diaz vì chấn thương. Cả hai thủ môn Manuel Neuer và Jonas Urbig cũng chưa hoàn toàn bình phục.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Bayern Munich

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena; Alvarez, Lee

Bayern Munich: Ulreich; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Karl, Brown, Davies; Kane

Dự đoán: 2-1