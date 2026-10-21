Nhận định trận đấu Aston Villa vs Viking, 2h00 ngày 22.10: Điểm tựa Villa Park

Phong độ Aston Villa vs Viking

Hiệu ứng từ cuộc cách mạng nhân sự rầm rộ trong kỳ chuyển nhượng hè đã mang đến bước khởi đầu chật vật cho Aston Villa. Tuy nhiên, dưới bàn tay lèo lái tài tình của HLV Unai Emery, đội chủ sân Villa Park không mất quá nhiều thời gian để ổn định tình hình.

8 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, Aston Villa mới thua 1, hòa 2 và thắng tới 5. Cuối tuần qua, nhờ chiến thắng 1-0 trên sân St James' Park của Newcastle, đội bóng thành Birmingham đã vươn lên vị trí thứ 12, tạo ra cách biệt 3 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ.

Tất nhiên, với tiềm lực hiện tại, Aston Villa không chỉ khiêm tốn hướng đến tấm vé trụ hạng. Mục tiêu thầy trò HLV Unai Emery hướng đến ở đấu trường quốc nội phải là duy trì sự hiện diện trong top 4, đồng thời tiến sâu nhất có thể tại các sân chơi cúp.

Riêng Champions League, Aston Villa tự tin sẽ cán đích thành công trong top 8 chặng phân hạng, qua đó giành vé trực tiếp vào thẳng vòng 1/8. Cuộc đón tiếp Viking được xem như cơ hội rất tốt để đại diện Ngoại hạng Anh tiến gần hơn tới suất vào thẳng vòng 16 đội.

Hiện tại, nhờ 2 chiến thắng liên tiếp trước Club Brugge (3-2) và Fenerbahce (6-0), Aston Villa đang đứng hạng 3. Nếu tiếp tục đả bại Viking giữa tuần này, đội chủ sân Villa Park chắc chắn duy trì sự hiện diện trên top đầu bảng xếp hạng.

Dẫu vậy, đội chủ nhà sẽ không được phép để tư tưởng chủ quan lấn át. Bởi dù bị đánh giá thấp hơn, Viking hiện cũng sở hữu phong độ khá ấn tượng. Kể từ sau thất bại 1-3 trên sân Stuttgart ở trận ra quân chặng phân hạng đấu trường châu lục, tập thể dưới sự dẫn dắt của bộ đôi HLV Bjarte Lunde Aarsheim & Morten Jensen đều bất bại, giành tới 5 chiến thắng.

Đáng chú ý, kết quả hòa duy nhất trong loạt trận kể trên của Viking đến từ màn rượt đuổi tỷ số khó tin 3-3 trước Bayern Munich. Từng khiến đại gia nước Đức phải rất chật vật kiếm 1 điểm, ĐKVĐ Na Uy cho thấy bản thân không thể bị xem thường.

Vốn không được đánh giá cao ở Champions League song Viking không phải mẫu đội bóng chơi thực dụng, lấy phòng ngự làm gốc. Ngược lại, CLB đến từ Bắc Âu có xu hướng chuyển đổi trạng thái tấn công tốc độ, ngay cả khi đụng độ những đối thủ trên cơ.

Cần biết rằng 6 trận gần đây, các chân sút đội khách đã ghi tới 22 bàn, tương đương hơn 3,6 bàn/trận. Nhưng thứ Viking thiếu nằm ở chiều sâu lực lượng, kinh nghiệm và bản lĩnh xa nhà. Phải viếng thăm Villa Park, nơi đội chủ nhà toàn thắng cả 11 lần đón khách gần đây ở các cúp châu Âu, cơ hội tạo nên bất ngờ của đội khách rất thấp.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Viking

Aston Villa: Aaron Wan-Bissaka gia nhập danh sách chấn thương cùng Ian Maatsen, Amadou Onana, Matteo Ruggeri và Modo Cisse.

Viking: Chưa có sự phục vụ của Martin Ove Roseth, Nick D'Agostino, Veton Berisha và Anders Baertelsen.

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Viking

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Mings; Kamara, Barkley; McGinn, Buendia, Mbaye; Jackson

Viking: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, K. Haugen; Bjordal, Bell, Askildsen; Tripic, Botheim, Christiansen

Dự đoán: 3-1