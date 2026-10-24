Nhận định trận đấu Aston Villa vs Man City, 18h30 ngày 24.10: Chinh phục mảnh đất dữ

Phong độ Aston Villa vs Man City

Một mùa hè nhiều biến động về nhân sự từng kéo Aston Villa đến bờ vực khủng hoảng. Suốt 4 vòng đầu, đội chủ sân Villa Park chỉ kiếm nổi vỏn vẹn 1 điểm, ghi 1 và thủng lưới tới 7 bàn. Nhưng rồi, nhờ tài cầm quân của HLV Unai Emery, tập thể từng cán đích hạng 4 mùa trước nhanh chóng khởi sắc.

Cả 6 lần ra sân gần nhất, Aston Villa đều bất bại, thu về 5 thắng và 1 hòa. Cuối tuần trước, chiến thắng 1-0 ngay tại St James' Park của Newcastle đã đưa đội bóng thành Birmingham vươn lên vị trí thứ 12, tạo ra cách biệt 3 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ.

Ngoài thành tích được cải thiện rõ rệt ở Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Emery còn thi đấu thăng hoa tại các đấu trường cúp. Chiến thắng 3-1 trên sân Coventry City đã đưa Aston Villa vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh. Trong khi tại Champions League, Villa cũng toàn thắng 3 lượt đầu, đút túi trọn vẹn 9 điểm, qua đó sáng cửa cán đích trong top 8 (giành vé vào thẳng vòng 1/8).

Đang trên đà hưng phấn, Aston Villa có đủ tự tin hướng đến chiến thắng tiếp theo, dù đối thủ có là tập thể đang đứng đầu bảng. Cần biết rằng cả 2 lần đụng độ mùa trước, Emery cùng các học trò đều xuất sắc đánh bại đại gia thành Manchester.

4 mùa giải gần đây, Aston Villa cũng không thua trong các cuộc đón tiếp Man City. Cụ thể, đội chủ nhà đã thắng tới 3 và chỉ hòa 1. Thống kê đủ khiến đoàn quân bách chiến bách thắng bên kia chiến tuyến phải cảnh giác trước chuyến hành quân đến sân Villa Park.

Sau 7 vòng đấu, Man City trở thành gương mặt duy nhất chưa đánh rơi bất kỳ điểm số nào. "The Citizens" là đội bóng thứ 3 trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, sau Chelsea mùa 2005/06 (9 trận thắng) và Liverpool mùa 2019/20 (8 trận thắng), toàn thắng cả 7 vòng đầu.

Ngay cả dưới triều đại rực rỡ của Pep Guardiola, sân Etihad cũng chưa từng trải qua màn khởi đầu tưng bừng đến thế. Bất chấp án phạt nặng đang treo lơ lửng trên đầu, "Man Xanh" vẫn đang thể hiện bộ mặt rất ổn định.

Cả 2 thất bại từ đầu mùa của Man City đều trước những đối thủ mạnh như Arsenal (0-3) hay PSG (2-4). Aston Villa hiện chưa đạt đến đẳng cấp của hai tên tuổi trên song với phong độ ấn tượng, thầy trò HLV Emery đủ khả năng mang đến thách thức không nhỏ.

Dẫu vậy, xét trên khía cạnh chiều sâu lực lượng, đội khách tỏ ra trội hơn. Cộng với việc ra sân sớm hơn ở loạt Champions League hồi giữa tuần cũng giúp đoàn quân dưới trướng HLV Enzo Maresca có thêm lợi thế về mặt thể lực.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Man City

Aston Villa: Chưa có sự phục vụ của Amadou Onana, Matteo Ruggeri và Aaron Wan-Bissaka.

Man City: Antoine Semenyo là sự vắng mặt đáng chú ý nhất. Erling Haaland trở lại sau khi được cho nghỉ hồi giữa tuần.

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Man City

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Manzambi, Buendia; Jackson

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, O'Reilly; Anderson, Bouaddi, Fernandez; Foden, Haaland, Doku

Dự đoán: 1-2