Nhận định trận đấu Aston Villa vs Fenerbahce, 2h00 ngày 15.10: Vị khách rắn mặt

Phong độ Aston Villa vs Fenerbahce

Sau giai đoạn đầu mùa chật vật vì phải làm quen với cuộc cách mạng nhân sự ở sân Villa Park (hàng loạt trụ cột rời đi), Aston Villa đã dần tìm lại bộ mặt ổn định. 5 lần ra sân gần nhất, đoàn quân dưới trướng HLV Unai Emery chỉ thua 1, hòa 1 và thắng 3.

Nhưng vị thế hiện tại ở Premier League chưa cho phép Aston Villa được thoải mái tinh thần. Đội bóng thành Birmingham hiện chỉ đứng thứ 5 từ dưới lên, hơn nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách 2 điểm.

Song ít nhất, phong độ khởi sắc, dấu hiệu hòa nhập tốt hơn từ các tân binh cũng góp phần giúp Aston Villa lấy lại tự tin và cảm hứng chiến thắng. Chưa kể trên băng ghế chỉ đạo vẫn còn đó chiến lược gia tài năng Unai Emery, người vốn nổi danh với khả năng thích nghi, khai phá và phát huy những mặt mạnh của các học trò.

Về cơ bản, đội chủ sân Villa Park vẫn duy trì lối chơi thiên về pressing, chuyển đổi trạng thái. Phong cách này đã có phần trật nhịp sau khi một loạt nhân tố quan trọng ra đi. Các gương mặt mới chắc chắn sẽ cần thời gian đủ dài để biến bản thân thành mắt xích thay thế hiệu quả.

Từ nay tới cuối tháng, Aston Villa sẽ còn phải thi đấu tới 6 trận, bao gồm cuộc đón tiếp Viking ở vòng phân hạng Champions League và màn chạm trán Man City ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu dày đặc kéo theo nhiều nguy cơ và biến số.

Thế nên, chiến thắng trước Fenerbahce không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa 3 điểm, còn giúp Villa tạo đà tâm lý tốt trước khi bước vào chặng đường nhiều chông gai. Cả 3 lần đụng độ Fenerbahce gần đây, đội chủ nhà đều ca khúc khải hoàn.

Còn nhớ ở vòng phân hạng Europa League mùa trước, Aston Villa từng hạ gục Fenerbahce với tỷ số 1-0 ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc so tài sắp tới, đại diện Premier League có lợi thế sân nhà, nơi họ bất bại 13 trận gần nhất (thắng 10) ở cúp châu Âu.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, Fenerbahce cũng không dễ chơi. Đội khách mang sang nước Anh hành trang 5 trận liền không thua, ghi 14 và lọt lưới 1 bàn, đồng thời bất bại cả 3 chuyến xa nhà vừa qua và đều giữ sạch lưới.

Lực lượng của đội khách có sự xuất hiện của nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm, từng chinh chiến ở Ngoại hạng Anh như N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Mason Greenwood và thủ môn Ederson.

Dẫu vậy, đoàn quân dưới trướng HLV Ismail Kartal vẫn cần chứng tỏ bản lĩnh ở đấu trường châu lục. 8 trận gần nhất ở các cúp châu Âu, Fenerbahce đều không biết đến hương vị chiến thắng và nhận tới 5 thất bại.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Fenerbahce

Aston Villa: Chưa có sự phục vụ của Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Cisse, Leon Goretzka và Brian Madjo vì chấn thương.

Fenerbahce: Jayden Oosterwolde và Mert Muldur chắc chắn ngồi ngoài.

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Fenerbahce

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Wan-Bissaka; Kamara, Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson

Fenerbahce: Ederson; Semedo, Skriniar, Ake, Brown; Kante, Guendouzi, Elmaz; Greenwood, Muriqi, Akturkoglu

Dự đoán: 1-1