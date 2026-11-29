Phong độ Arsenal vs Man City

Arsenal và Man City từng tạo nên cuộc đua song mã đầy hứng khởi ở 7 vòng đấu đầu mùa. Tuy nhiên, chuỗi phong độ sa sút khó tin của "Man Xanh" khiến màn đua tranh tạm lắng xuống, nhường chỗ cho hình ảnh nhà ĐKVĐ một mình một ngựa tiến lên phía trước.

Bầu không khí có lẽ chỉ sôi sục trở lại nếu Man City ca khúc khải hoàn trong chuyến viếng thăm Emirates cuối tuần này. Kịch bản ngược lại cũng đồng nghĩa thật khó để các đối thủ phía sau có thể bắt kịp Arsenal, ít nhất cho đến hết giai đoạn lượt đi.

Trước trận cầu tâm điểm vòng 12, thầy trò Mikel Arteta đang bay cao trên ngôi đầu với 28 điểm, nhiều hơn Man City và Brighton 6 điểm. "Pháo thủ" thành London không còn quá bùng nổ như cách đây 1 năm, thiên về bộ mặt có phần thực dụng hơn.

Kể từ thời điểm bắt đầu tháng 10, những chiến thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên của Arsenal dần thưa thớt. Thay vào đó, đội chủ sân Emirates hướng đến 3 điểm theo phong cách tối giản, hay chỉ cần tạo ra khoảng cách bàn thắng tối thiểu.

Chính phong cách toan tính càng tạo nên một Arsenal khó bị đánh bại. Cuộc đua đường dài luôn cần sự ổn định, thay vì những khoảnh khắc thăng hoa rồi vụt tắt, lúc trầm lúc bổng. Tất nhiên, để duy trì mạch thắng dù theo phong cách nào cũng đều không dễ.

Bằng chứng là 2 lần ra sân gần đây, đoàn quân dưới trướng Arteta liên tiếp chấp nhận chia điểm. Đó là trận hòa 2-2 trên sân Newcastle hồi cuối tuần trước và kết quả 1-1 trong cuộc đón tiếp Dortmund cách đây ít ngày.

Hàng phòng ngự chưa mắc nhiều sai sót và khá vững vàng, nên trách nhiệm chủ yếu thuộc về khả năng tận dụng cơ hội. Trước Dortmund, các chân sút Arsenal tung ra tới 30 cú dứt điểm, nhưng chỉ 4 pha trúng đích và 3 lần đưa bóng dội khung gỗ.

Với đội chủ sân Emirates, nhiệm vụ chỉnh thước ngắm sẽ được nỗ lực khắc phục. Song bên phía đối diện, Man City chắc chắn đối mặt nhiều bài toán nan giải hơn.

Cáo buộc gian lận công bằng tài chính kéo theo án phạt nặng treo lơ lửng trên đầu được đánh giá là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến bộ mặt sa sút của đại gia thành Manchester. Nhưng dù thế nào, HLV Enzo Maresca vẫn phải chịu trách nhiệm trước tiên cho tình cảnh khó chấp nhận hiện tại.

Suốt 7 lần ra sân gần đây, Man City chỉ thắng 1, hòa 3 và thua 3 (chỉ tính thời gian thi đấu chính thức). Bộ mặt nhạt nhòa, thiếu sức sống của đội khách có thể sẽ khiến họ trải qua một buổi tối ác mộng ở bắc London.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Man City

Arsenal: Chưa có sự phục vụ của Martin Zubimendi và Bukayo Saka. Tài năng trẻ Max Dowman trở lại sau án treo giò.

Man City: Chỉ có sự vắng mặt của Antoine Semenyo gây chú ý.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Man City

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Havertz

Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, O'Reilly; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland

Dự đoán: 2-1