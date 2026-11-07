Nhận định trận đấu Arsenal vs Hull City, 22h00 ngày 7.11: Vững vàng trên ngôi đầu

Phong độ Arsenal vs Hull City

Arsenal dưới triều đại Mikel Arteta không phải tập thể ưa thích phong cách bùng nổ. Đội chủ sân Emirates tất nhiên chưa thực dụng đến mức tiêu cực như triết lý lừng danh của Jose Mourinho nhưng về cơ bản, thường hướng đến "một chiến thắng vừa đủ".

Ở môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, nơi độ vênh trình độ giữa các CLB không lớn, dấu ấn toan tính ấy hoàn toàn hợp lý. Độ hiệu quả đã được đội chủ sân Emirates minh chứng qua chức vô địch sau 22 năm mòn mỏi chờ đợi.

Nhưng trong bối cảnh không phải ra sân vào giữa tuần và được thi đấu trên sân nhà, Arsenal có thể sẽ "bung lụa" hơn. Trên thực tế, các lần đón khách từ đầu mùa đều chứng kiến hệ thống tấn công của "The Gunners" hoạt động rất hiệu quả.

Cụ thể, cả 5 trận sân nhà đã qua, Arsenal toàn thắng, ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận. Hull City rất dễ trở thành nạn nhân tiếp theo. Nhất là trong bối cảnh thầy trò Arteta cũng đang rất cần điểm nhằm củng cố vững chắc ngôi đầu trước sự bám đuổi quyết liệt từ Man City.

3 lần chạm trán đại gia thành London gần đây, Hull City đều phải rời sân tay trắng, ghi 1 và thủng lưới tới 10 bàn. Dù những lần đụng độ gần nhất giữa đôi bên đã cách đây cả thập kỷ song tương quan ở hai đầu chiến tuyến nhìn chung vẫn không nhiều thay đổi.

Sau 9 năm vắng bóng, Hull City mới trở lại Ngoại hạng Anh. Ngay vạch xuất phát, "Bầy Hổ" tạo nên màn đề-pa rất ấn tượng, lần lượt hạ gục Man United (2-0) và Coventry City (1-0). Tuy nhiên, đoàn quân dưới trướng HLV Sergej Jakirovic sớm bị đưa trở lại mặt đất.

Suốt 8 trận gần nhất, Hull City đều không còn được nếm trải hương vị chiến thắng, hòa 5 và thua 3. Đặc biệt trên sân khách, "The Tigers" đã thúc thủ 3/4 chuyến xa nhà vừa qua. Thành tích chững lại kéo theo áp lực dần gia tăng tại sân MKM.

Trước vòng 10, Hull City đứng hạng 11 với 11 điểm, chỉ còn nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm. Không phủ nhận những nỗ lực tìm kiếm vé trụ hạng đáng khen ngợi của McBurnie và các đồng đội. Nhưng chặng đường còn dài và nhiều chông gai phía trước vẫn cần tân binh này duy trì sự tập trung cao độ.

Chuyến hành quân đến Emirates là một trong những thử thách khó khăn nhất thầy trò HLV Jakirovic phải đối diện ở mùa giải năm nay. Và sẽ không quá ngạc nhiên nếu đội khách phải ra về cùng nỗi buồn bại trận.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Hull City

Arsenal: Ezri Konsa, Bukayo Saka và Max Dowman vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau.

Hull City: Tiền vệ Matt Crooks gia nhập danh sách chấn thương cùng Eliot Matazo, Matt Targett, Lucas Gourna-Douath, Ilyas Ansah, Darko Gyabi và Charlie Hughes.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Hull City

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz

Hull City: Tzolakis; Coyle, Egan, Mendy, Ajayi, Giles; Belloumi, Slater, Iroegbunam, Stroud; McBurnie

Dự đoán: 2-0