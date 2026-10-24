Nhận định trận đấu Arsenal vs Everton, 21h00 ngày 24.10: 'Pháo thủ' vượt khó

Phong độ Arsenal vs Everton

Hồi giữa tuần, Arsenal kiếm được 1 điểm từ trận hòa 2-2 trên sân Bayern Munich ở chặng phân hạng Champions League. Kết quả này nối dài đà hồi phục của "Pháo thủ" thành London kể từ sau thảm bại dưới tay Brighton cách đây 1 tháng.

Nhưng màn rượt đuổi tỷ số nhọc nhằn trên đất Đức cũng kéo theo tổn thất đáng lo ngại. Bukayo Saka dính chấn thương và dàn sao dưới trướng HLV Mikel Arteta cũng khó đảm bảo nền tảng thể lực sung mãn khi trở lại đấu trường quốc nội cuối tuần này.

Sau 7 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Arsenal sở hữu thành tích 6 thắng, 1 bại, kém ngôi đầu bảng do Man City nắm giữ 3 điểm. Sân nhà vẫn trở thành điểm tựa quan trọng với Arsenal, nơi họ đã toàn thắng cả 4 lần đón khách từ đầu mùa.

Nếu tính cả giai đoạn cuối mùa trước, "The Gunners" đang sở hữu mạch 8 chiến thắng tại Emirates, đồng thời chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn trong suốt quá trình đó. Nhưng trong bối cảnh phải đối diện lịch thi đấu khá dày, đội chủ nhà chắc chắn phải toan tính kỹ lưỡng.

3 mùa giải liên tiếp về nhì ở Premier League đã dạy cho Arteta cùng các cộng sự những bài học quý giá. Để rồi ở mùa giải năm ngoái, lối chơi thực dụng trong không ít trận đấu đã giúp Arsenal bảo toàn lợi thế mong manh và giành 3 điểm quan trọng.

Năm nay, đại gia thành London vẫn thấm nhuần tư tưởng này. Chiến thắng có cách biệt tối thiểu trước Nottingham hay Leeds ở 2 vòng đấu gần đây là minh chứng rõ nét. Song đôi khi, cách kiếm 3 điểm tương đối nhọc nhằn lại đặt ra câu hỏi về sức mạnh tấn công.

Everton đang là gương mặt nổi bật về khía cạnh thực dụng. Dưới triều đại HLV David Moyes, đội chủ sân Hill Dickinson sở hữu lối chơi rất khó chịu, luôn ưu tiên nền tảng phòng ngự. Nhờ đó, đội bóng thành phố cảng đã bất bại suốt 8 trận đầu mùa, trước khi thúc thủ 0-2 trên sân Chelsea cách đây 1 tuần.

Tất nhiên, hệ thống phòng thủ của đội khách cũng không hẳn hoàn hảo. Dù mạnh ở khả năng tranh chấp và bóng bổng, cặp trung vệ Tarkowski, Branthwaite lại xoay trở khá chậm chạp, dễ bị vượt qua bởi những cầu thủ tấn công sở hữu tốc độ.

Hai lần ra sân gần nhất, Everton đều thủng lưới 2 bàn. Thông số thực sự đáng lo ngại trong bối cảnh thầy trò HLV Moyes chuẩn bị phải viếng thăm Emirates, đối diện một trong những hàng tấn công mạnh nhất giải.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Everton

Arsenal: Bukayo Saka trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương, vốn đã có William Saliba và Christos Tzolis.

Everton: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Everton

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Gyokeres

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

Dự đoán: 1-0