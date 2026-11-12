Nhận định trận đấu Anh vs Croatia, 2h45 ngày 13.11: Ván bài sớm ngã ngũ

Phong độ Anh vs Croatia

Kể từ khi giành vị trí hạng 3 ở mùa giải UEFA Nations League đầu tiên 2018/19, tuyển Anh chưa một lần trở lại vòng knock-out. Thậm chí, "Tam sư" từng phải bẽ bàng xuống chơi tại League B mùa 2024/25. Kết cục rất khó chấp nhận khi đặt cạnh thành tích của những ông lớn khác như Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên cục diện hiện tại đang mang sắc màu rất tích cực. Dù gục ngã ngay tại thánh địa Wembley trước Tây Ban Nha (2-3) ở lượt ra quân bảng A3, đoàn quân dưới trướng HLV Thomas Tuchel vẫn kịp đứng dậy mạnh mẽ.

3 lần ra sân kế tiếp chứng kiến tuyển Anh liên tiếp thu về kết quả lạc quan. Đó là cú đúp chiến thắng ấn tượng trước CH Czech (2-0, 3-0) và đặc biệt màn hủy diệt chủ nhà Croatia tới 7 bàn không gỡ.

Chạm trán những đối thủ thuộc diện dưới cơ, "Tam sư" không gặp nhiều khó khăn để áp đặt thế trận theo ý mình. Việc kiểm soát bóng tốt không chỉ giúp hàng công được "mớm" nhiều cơ hội dứt điểm, còn giải tỏa hiệu quả áp lực về phía cầu môn nhà.

Trên lý thuyết, Anh vẫn chưa chắc chắn giành vé vào tứ kết do mới hơn Croatia khoảng cách 6 điểm, trong khi vẫn còn 2 trận đấu nữa. Dẫu vậy, xác suất đi tiếp vào vòng 8 đội của thầy trò Tuchel hiện đã lên đến 99,99%.

Nhờ chiến thắng khó tin 7-0 trong trận lượt đi tại Rijeka, tuyển Anh sẽ chỉ đánh mất lợi thế nếu thua cách biệt tối thiểu 7 bàn ở màn tái đấu trên sân Wembley sắp tới. Kịch bản thực sự rất khó xảy ra.

Nên nhớ, kể từ sau thất bại 0-1 trước Đan Mạch năm 2020, "Tam sư" mới 1 lần không thể ghi bàn tại Wembley trong khuôn khổ UEFA Nations League. 7 trận còn lại đều chứng kiến đội chủ nhà tạo ra tổng cộng 20 pha lập công, tương đương gần 3 bàn/trận.

Về phần mình, Croatia từng giành ngôi á quân giải đấu mùa 2022/23. Nhưng ánh hào quang le lói từ quá khứ không thể giúp ích nhiều cho tình thế khó khăn hiện tại của Slaven Bilic và các học trò.

Croatia gần như không còn cơ hội đi tiếp, đồng thời vẫn còn đối mặt nguy cơ phải dự play-off trụ hạng. Tất cả bởi thất bại tan nát 0-7 cách đây hơn 1 tháng, trận thua đậm nhất lịch sử của bóng đá nam Croatia.

Ngoài trừ chiến thắng 2-1 ở trận ra quân trước CH Czech, Croatia đã trắng tay cả 3 lần gặp gỡ Anh và Tây Ban Nha, ghi 2, thủng lưới tới 13 bàn. Đội hình thiếu cân bằng, vẫn phải tin dùng những công thần già nua, đội khách có thể làm nên trò chống gì ở chuyến hành quân đến Wembley?

Thông tin lực lượng Anh vs Croatia

Anh: Cole Palmer, Marc Guehi là hai vắng mặt đáng chú ý của đội chủ nhà.

Croatia: Ivan Perisic ngồi ngoài do án treo giò. Thiếu vắng Josip Sutalo, Martin Pongracic, Andrej Kramaric, Franjo Ivanovic và Kristijan Jakic vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Anh vs Croatia

Anh: Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, Branthwaite, Hall; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane

Croatia: Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Vlasic, Mario Pasalic, Baturina; Budimir

Dự đoán: 3-0