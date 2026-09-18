Nhận định Tottenham vs Aston Villa: Spurs đi tìm bàn thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh

Thông tin trận đấu Tottenham vs Aston Villa hôm nay 19/9/2026

Cuộc Tottenham vs Aston Villa diễn ra trong bối cảnh cả hai đều cần điểm để thoát khỏi khu vực cuối bảng.

Nhận định thắng thua Tottenham vs Aston Villa

Tottenham chưa có khởi đầu như mong đợi dưới thời Roberto De Zerbi. Sau 4 vòng, Spurs mới sở hữu 2 điểm và đáng lo hơn cả là hàng công vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại Ngoại hạng Anh.

Đây là vấn đề khó bỏ qua bởi Tottenham không thiếu cầu thủ tấn công có khả năng tạo đột biến. Solanke có thể hoạt động ở trung tâm, Savio mang tới tốc độ bên cánh, trong khi Mateus Fernandes và Marmoush giúp Spurs có thêm những phương án xâm nhập từ tuyến hai.

Điều Tottenham còn thiếu là sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Khi đối thủ chủ động thu hẹp không gian trước vòng cấm, Spurs thường mất nhiều thời gian luân chuyển bóng nhưng chưa tạo đủ số tình huống dứt điểm thực sự rõ ràng.

Thất bại 1-3 trước Liverpool tại League Cup chưa giúp áp lực giảm xuống, nhưng bàn thắng ở trận đấu đó ít nhất cũng mang lại dấu hiệu tích cực. Sau chuỗi thời gian bế tắc, việc tìm lại cảm giác ghi bàn có thể giúp các cầu thủ Tottenham giải tỏa tâm lý trước khi trở lại Premier League.

Pedro Porro có thể trở lại cũng là chi tiết quan trọng. Hậu vệ người Tây Ban Nha không chỉ giúp Tottenham chắc chắn hơn ở cánh phải mà còn hỗ trợ đáng kể cho quá trình đưa bóng lên phía trên. Tottenham đã xác nhận Porro sẵn sàng cho trận gặp Villa.

Aston Villa cũng chưa có khởi đầu tốt ở giải quốc nội. Đội bóng của Unai Emery chỉ giành 1 điểm sau 4 vòng, ghi một bàn và đang đứng trong nhóm cuối bảng.

Sự khác biệt nằm ở việc Villa vừa tìm lại cảm giác chiến thắng trên các đấu trường cúp. Các kết quả trước Club Brugge và Coventry phần nào cho thấy hàng công đội khách vẫn đủ khả năng tạo ra cơ hội khi được chơi trong một thế trận có nhiều khoảng trống hơn.

Tammy Abraham giúp Villa có thêm điểm đến trong khu vực cấm địa, còn McGinn và Buendia có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ Tottenham. Nếu Spurs đẩy đội hình lên quá cao, Villa hoàn toàn có cơ hội phản công trực diện.

Một chi tiết khác nghiêng về đội khách là thành tích đối đầu. Aston Villa thắng 4 trong 5 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội, dù Tottenham đã thắng 2-1 ở lần gặp mới nhất hồi tháng 5.

Trận đấu vì thế có thể được quyết định nhiều bởi đội nào xử lý tốt hơn sức ép tâm lý. Tottenham có sân nhà nhưng đang chịu áp lực phải ghi bàn và chiến thắng, còn Aston Villa bước vào trận đấu với một chút hưng phấn từ các đấu trường cúp.

Dự đoán số bàn thắng Tottenham vs Aston Villa

Năm trận gần nhất của Tottenham có tổng cộng 12 bàn, trung bình 2,4 bàn mỗi trận. Aston Villa có 13 bàn xuất hiện trong 5 lần ra sân gần đây.

Các cuộc đối đầu giữa hai đội thường không quá khép kín khi 5 trận gần nhất tạo ra tổng cộng 14 bàn.

Tuy nhiên, dữ liệu tại Premier League mùa này lại đưa ra hình ảnh hoàn toàn khác. Tottenham chưa ghi bàn sau 4 vòng, còn Villa mới có một pha lập công.

Vì vậy, khả năng trận đấu bùng nổ thành cuộc rượt đuổi tỷ số lớn chưa thực sự rõ ràng.

Kịch bản bàn thắng: 2-3 bàn.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Aston Villa

Tottenham đón Pedro Porro trở lại. Dejan Kulusevski cùng một số cầu thủ tấn công khác vẫn đang trong quá trình hồi phục, khiến De Zerbi chưa có đầy đủ lựa chọn ở phía trên.

Aston Villa thiếu một số nhân sự ở tuyến giữa và hàng thủ. Điều này có thể buộc Unai Emery phải tiếp tục điều chỉnh cách bố trí đội hình, đặc biệt ở hai hành lang.

Phong độ gần đây Tottenham vs Aston Villa

Tottenham chưa ổn định về kết quả nhưng ít nhất đã tìm lại bàn thắng tại League Cup. Câu hỏi lớn là liệu tín hiệu đó có được chuyển sang Premier League hay không.

Villa có kết quả tốt hơn đôi chút nhờ hai chiến thắng gần đây trên các đấu trường cúp. Đội khách vì thế bước vào London với trạng thái tinh thần dễ chịu hơn.

Kết quả đối đầu Tottenham vs Aston Villa gần đây

Trong 5 lần gặp gần nhất, Aston Villa thắng 4 trận và Tottenham thắng một. Villa ghi 9 bàn, Tottenham có 5 bàn.

Lần gặp mới nhất tại Premier League hồi tháng 5/2026 lại thuộc về Tottenham với chiến thắng 2-1, vì vậy Spurs vẫn có một điểm tựa nhất định trước màn tái đấu.

Đội hình xuất phát Tottenham vs Aston Villa dự kiến

Tottenham: Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Mateus Fernandes, Marmoush; Solanke.

Aston Villa: Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelof, Mings, Ruggeri; Kamara, Barkley; McGinn, Buendia, Hemmings; Nicolas Jackson.

Dự đoán tỷ số Tottenham vs Aston Villa

Tottenham cần chủ động hơn khi được trở lại sân nhà, nhưng sức ép phải ghi bàn có thể khiến Spurs không dễ chơi thanh thoát ngay từ đầu.

Aston Villa có đủ tốc độ để trừng phạt khoảng trống của đội chủ nhà, nhưng những vấn đề nơi hàng thủ cũng khiến đoàn quân của Emery khó duy trì sự an toàn trong suốt 90 phút.

Dự đoán: Tottenham 1-1 Aston Villa.