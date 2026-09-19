Nhận định Tottenham vs Aston Villa (18h30 ngày 19/9), vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026-2027

Tottenham quyết tìm chiến thắng đầu tiên

Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2026, Tottenham đã chi ra hơn 250 triệu euro để mang về các tân binh chất lượng. Tuy nhiên, những gì họ thể hiện trên sân cho đến thời điểm hiện tại lại không được như kỳ vọng.

Tottenham chưa có chiến thắng nào tại Ngoại hạng Anh 2026-2027.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, đội bóng của HLV Roberto De Zerbi mới giành được 2 điểm và đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, Tottenham vẫn chưa ghi được bàn nào tại sân chơi số một xứ sở sương mù mùa này.

Spurs có hai trận hòa không bàn thắng trước Nottingham Forest và Everton, đồng thời nhận thất bại trước Newcastle và Brentford. Đây là thành tích rất khó chấp nhận với đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh vé dự Champions League mùa tới như Tottenham.

Trong những trận đấu đã qua, Tottenham vẫn có thời điểm kiểm soát bóng tốt và tạo ra được khá nhiều cơ hội để ghi bàn, nhưng họ lại tỏ ra thiếu chính xác ở những tình huống xử lý cuối cùng.

Không chỉ chơi tệ ở Ngoại hạng Anh, Tottenham còn sớm bị loại ở sân chơi Cúp Liên đoàn Anh khi để thua 1-3 trước Liverpool.

Tuy nhiên, bàn thắng của Conor Gallagher vào lưới Liverpool ít nhiều mang lại tín hiệu tích cực. Sau chuỗi trận bế tắc, Tottenham cuối cùng cũng tìm được bàn thắng, dù pha lập công đó không đủ giúp họ tránh khỏi việc bị loại.

Trở lại vòng 5 Ngoại hạng Anh, Tottenham sẽ có cuộc tiếp đón Aston Villa trên sân nhà và đây là cơ hội để họ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này.

Nhưng đội bóng áo trắng thành London lại không có được lực lượng tốt nhất để chuẩn bị cho màn so tài này khi Mykhailo Mudryk, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert và Xavi Simons vẫn chưa thể thi đấu.

Không chỉ thế, Tottenham cũng có thành tích không tốt khi đối đầu Aston Villa với 1 chiến thắng và nhận đến 4 thất bại trong 5 lần chạm mặt gần nhất.

Aston Villa đi tìm sự ổn định

Bên phần sân đối diện, sau mùa giải 2025-2026 bùng nổ và cán đích trong top 4, Aston Villa đang có khởi đầu không tốt ở mùa này.

Sau vòng 4 Ngoại hạng Anh, đoàn quân của HLV Unai Emery mới có 1 điểm và đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Aston Villa khởi đầu không tốt tại Ngoại hạng Anh 2026-2027.

Đáng nói, trong các đối thủ từ đầu mùa của Villa, chỉ Arsenal là được đánh giá cao hơn hẳn. Trong khi Brighton, Hull City hay Nottingham cũng chỉ được đánh giá ngang ngửa hoặc thấp hơn so với Aston Villa.

Trái ngược với màn trình diễn kém cỏi ở Ngoại hạng Anh, Aston Villa lại chơi khá tốt ở các đấu trường cúp. Cụ thể, họ vượt qua Club Brugge với tỷ số 3-2 tại Champions League, trước khi đánh bại Coventry City 3-1 ở Cúp Liên đoàn Anh.

Nhìn vào những gì đang diễn ra trong thời gian gần đây, người hâm mộ đội bóng thành Birmingham có lý do để kỳ vọng vào một kết quả tích cực khi hành quân đến sân của Tottenham.

Trên lý thuyết, Tottenham sở hữu dàn nhân sự chất lượng cao hơn và có ưu thế sân nhà. Nhưng thực tế, đội bóng của HLV Emery lại đang chiếm ưu thế trong những lần so tài gần đây. Đồng thời, Aston Villa cũng đang dần tìm lại được sự ổn định về mặt phong độ.

Do đó, nếu biết cách phát huy điểm mạnh, Aston Villa vẫn hoàn toàn đủ khả năng để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Dự đoán kết quả Tottenham 1-2 Aston Villa. Đội hình dự kiến Tottenham vs Aston Villa: Tottenham: Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Mateus Fernandes, Marmoush; Solanke. Aston Villa: Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelof, Mings, Ruggeri; Kamara, Barkley; McGinn, Buendia, Hemmings; Nicolas Jackson.