Nhận định trước trận đấu Thể Công Viettel vs Sông Lam Nghệ An

Những vấn đề nối tiếp nhau về thể lực, chấn thương và sự xáo trộn nhân sự đã khiến cỗ máy từng rất giàu bản sắc của Thể Công Viettel đánh mất sự ăn ý. Hệ quả tất yếu là HLV Velizar Popov phải rời ghế nóng, nhường lại trọng trách lèo lái cho người kế nhiệm Guilherme Almeida.

Dù vậy, quá trình chuyển giao vẫn chưa thể mang lại sự ổn định. Các phương án triển khai tấn công của Thể Công Viettel vẫn thiếu đi sự đa dạng, trong khi hệ thống phòng ngự thường xuyên để lộ ra khoảng trống chết người. Có thể nói Thể Công Viettel đang bị dồn vào chân tường. Đội chủ sân Hàng Đẫy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chơi chủ động, đẩy cao đội hình gây sức ép trước SLNA.

SLNA đang sắm vai hiện tượng thú vị nhất giải đấu khi chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Không sở hữu dàn ngôi sao đắt giá, nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn chinh phục người hâm mộ bằng thứ bóng đá thực dụng, biết người biết ta. Sức mạnh của Sông Lam Nghệ An không nằm ở việc kiểm soát bóng bằng mọi giá, mà đến từ cự ly đội hình cực kỳ chặt chẽ, khả năng tranh chấp quyết liệt và tính kỷ luật cao trong khâu phòng ngự. Họ khiến những CLB hàng đầu giải đấu như Công an TPHCM, Công an Hà Nội cũng phải bất lực chia điểm, thậm chí đội bóng xứ Nghệ còn vùi dập Hà Nội FC tới 4-1.

Dàn cầu thủ trẻ của SLNA đang bay cao

Phong độ, lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs Sông Lam Nghệ An

Thể Công Viettel đang trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại đấu trường LPBank V.League 1. Nếu tính rộng ra trên mọi mặt trận, họ đã 10 trận liền không biết thắng là gì. Ngay cả khi đã có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, đội bóng này cũng chỉ có được trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa ở vòng 7. Rõ ràng HLV Guilherme Almeida vẫn còn rất nhiều việc phải làm để vực dậy tinh thần cũng như tính gắn kết trong lối chơi của các học trò.

Trái lại, Sông Lam Nghệ An hành quân ra Hà Nội với hành trang là sự tự tin ở mức cao nhất. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang là tập thể duy nhất tại LPBank V.League 1 chưa phải nhận bất kỳ thất bại nào sau 7 lượt trận, với thành tích 3 chiến thắng và 4 trận hòa.

Sự ổn định của đội bóng xứ Nghệ không chỉ thể hiện ở mặt điểm số mà còn ở khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu đầy linh hoạt. Trong cuộc đối đầu với Hải Phòng gần đây, việc tung cầu thủ Việt kiều Đức Vinh Trần vào sân trong hiệp hai đã lập tức giúp sức tấn công của Sông Lam Nghệ An trở nên sắc bén hơn hẳn, với pha đột phá táo bạo kiến tạo cho Luizao lập công. Tương tự là trận thắng HAGL khi SLNA cũng ghi bàn phút cuối sau hàng loạt điều chỉnh. Những kết quả này giúp SLNA lạc quan hành quân đến Hàng Đẫy.

Ngay cả thời Thể Công Viettel còn đứng trên đỉnh cao và SLNA gặp khó thì đội bóng xứ Nghệ cũng không lép vế. 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, mỗi bên đều sở hữu 2 chiến thắng, 2 thất bại và 1 lần chia điểm. Nếu xét riêng ở mùa giải 2025/26, SLNA chiếm ưu thế rõ rệt khi giành tới 4 điểm sau hai lượt trận đi và về. Tất cả những chi tiết đó có thể là hành trang để SLNA tự tin giành điểm ở màn so tài tới đây.

Thông tin lực lượng Thể Công Viettel vs Sông Lam Nghệ An

Nếu phong độ và sự ổn định là điểm tựa của Sông Lam Nghệ An, thì bài toán nhân sự ở vòng 8 lại bất ngờ mở ra thời cơ vàng cho Thể Công Viettel. Về phía đội chủ nhà, chấn thương dài hạn của đội trưởng Bùi Tiến Dũng vẫn tiếp tục để lại khoảng trống khó khỏa lấp cả về chuyên môn lẫn vai trò thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, đội bóng áo lính cũng không có sự phục vụ của Paulo Martins do án treo giò.

Dù vậy, HLV Guilherme Almeida vẫn còn nguyên một bộ khung giàu sức chiến đấu với dàn nội binh chất lượng cũng như bộ ba ngoại binh bùng nổ gồm Andre Luiz, Wesley Nata và trung phong Junior Brandao.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An phải đối mặt với thiếu nhân sự nghiêm trọng nhất từ đầu mùa khi mất cùng lúc 3 ngoại binh trụ cột. Ở khu vực giữa sân, tiền vệ đánh chặn Joseph Onoja vắng mặt vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng, còn Paulo Tapeu cũng không thể ra sân do án treo giò.

Chân sút chủ lực Bruno Pereira vẫn chưa kịp bình phục chấn thương. Sự thiếu hụt nhân sự đồng loạt ở cả hai tuyến trên buộc huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn phải tính toán phương án kéo đội hình lùi sâu, thiết lập khối phòng ngự hai tầng chắc chắn. Trong bối cảnh hiện tại, không thua Thể Công Viettel cũng là một kết quả lạc quan với SLNA.

Đội hình dự kiến Thể Công Viettel vs Sông Lam Nghệ An Thể Công Viettel: Văn Việt; Chí Khải, Văn Nam, Trung Hiếu, Tuấn Tài; Hữu Thắng, Andre Luiz; Wesley Nata, Khuất Văn Khang, Brandao; Hữu Nam. Sông Lam Nghệ An: Cao Văn Bình; Thanh Đức, Nguyên Hoàng, Jairo Filho, Bá Quyền; Quang Vinh; Quang Tú, Karim Phi Long, Văn Lắm, Long Vũ; Luiz Guilherme. Dự đoán tỷ số: Thể Công Viettel 1-1 Sông Lam Nghệ An -------------------- Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn