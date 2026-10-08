Nhận định Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 8/10: Chủ nhà quyết giành 3 điểm

Ảnh minh họa (AI).

Sau hai vòng đấu đầu tiên, Thể Công Viettel giành 3 điểm, tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng V.League 2026/27. Đoàn quân của HLV Velizar Popov khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai, nhưng sau đó để thua Công an Hà Nội (CAHN) 0-1 ở vòng 2.

Đáng chú ý, trong trận gặp CAHN, Thể Công Viettel được chơi hơn người từ phút 70 nhưng không tận dụng được lợi thế. Đội bóng áo lính phải nhận bàn thua ở những phút bù giờ, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành điểm.

Trước khi V.League trở lại sau quãng nghỉ FIFA Days, Thể Công Viettel có trận hòa 1-1 trước Melbourne Victory tại AFC Champions League 2. Kết quả này cùng thất bại trước CAHN khiến đội chủ sân Hàng Đẫy đặt quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Hà Tĩnh.

Về lực lượng, Thể Công Viettel sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Lucas Ribamar, Lucas Alves và Rimario. Tuy nhiên, đội chủ nhà không có sự phục vụ của Nhâm Mạnh Dũng do án treo giò sau thẻ đỏ trực tiếp ở vòng mở màn.

Ở phía đối diện, Hà Tĩnh cũng có 3 điểm sau hai vòng đấu nhưng đứng thứ 11 do kém Thể Công Viettel về hiệu số bàn thắng - bại. Đội bóng của HLV Phan Như Thuật khởi đầu mùa giải bằng thất bại 0-2 trước CAHN, trước khi đánh bại Đồng Nai 1-0 nhờ bàn thắng của Luiz Antonio ở phút 50.

Dù vừa giành chiến thắng đầu tiên, Hà Tĩnh vẫn chưa thể hiện được sự hiệu quả trên hàng công khi mới ghi một bàn sau hai trận. Tuy nhiên, khả năng tổ chức phòng ngự và bảo vệ lợi thế là điểm tựa để đội bóng núi Hồng hướng tới kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách tại Hàng Đẫy.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Hà Tĩnh nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, hạn chế khoảng trống khu vực trung lộ và tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Thể Công Viettel. Hà Tĩnh chưa từng giành chiến thắng trước đội bóng áo lính tại V.League. Đặc biệt, trong hai lần gặp nhau ở mùa giải 2025/26, Thể Công Viettel đều thắng với tỷ số 2-0.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, nhất là khi đối phương chủ động chơi phòng ngự. Nếu có bàn thắng sớm, Thể Công Viettel sẽ thuận lợi hơn trong việc triển khai thế trận và khai thác khoảng trống khi Hà Tĩnh buộc phải dâng cao.

Với ưu thế sân nhà, lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn cùng thành tích đối đầu thuận lợi, Thể Công Viettel có cơ sở để hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, Hà Tĩnh vẫn có khả năng gây khó khăn nếu duy trì được sự tập trung trong phòng ngự.

Thông tin lực lượng

Thể Công Viettel: Nhâm Mạnh Dũng vắng mặt do án treo giò.

Hà Tĩnh: Có đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Colonna Nino, Trung Hiếu, Paulo Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Andre Luiz Junior, Wesley Nata, Ngọc Tân, Lucas Ribamar.

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Helerson, Việt Triều, Duy Thường, Trọng Hoàng, Văn Lương, Luiz Antonio, Trung Nguyên, Floro Daniel, Atshimene.

Dự đoán tỷ số: Thể Công Viettel 2-1 Hà Tĩnh.