Nhận định Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 8/10: Chờ sức bật ở Hàng Đẫy

Nhận định trước trận đấu

Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 2-0 trước Thành phố Đồng Nai. Lucas Ribamar mở tỷ số ở phút 63, trước khi Kyle Colonna ấn định kết quả ở phút 90+1. Nhưng sang vòng 2, đội bóng của HLV Velizar Popov để thua Công an Hà Nội 0-1 bởi bàn quyết định ở phút bù giờ. Đáng chú ý, đối thủ chơi thiếu người từ phút 70, song đội bóng áo lính vẫn không chuyển được ưu thế đó thành bàn thắng.

Hai trận đấu cho thấy Thể Công có nền tảng phòng ngự khá chắc chắn, nhưng khả năng xuyên phá khi đối thủ co cụm vẫn là dấu hỏi. HLV Popov có nhiều lựa chọn hơn sau khi đội bóng bổ sung lực lượng trước mùa giải, trong đó có các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng và những ngoại binh như Ribamar, Lucas Alves, Rimario. Chiều sâu ấy giúp chủ nhà có thêm phương án thay đổi nhân sự, song điều quyết định vẫn là cách họ tạo khoảng trống và đưa bóng đến vị trí dứt điểm thuận lợi.

Thể Công cũng sẽ thiếu Nhâm Mạnh Dũng do án nghỉ thi đấu sau thẻ đỏ. Đây là tổn thất ở một phương án trên hàng công, dù đội chủ nhà vẫn còn những lựa chọn khác để duy trì sức ép.

Trong khi đó, Hà Tĩnh mở màn bằng thất bại 0-2 trước Công an Hà Nội, rồi thắng Đồng Nai 1-0 nhờ pha lập công của Luiz Antonio ở phút 50. Sau hai vòng, đội bóng của HLV Phan Như Thuật mới ghi một bàn, vì vậy khả năng tạo sức ép liên tục trên sân khách chưa được kiểm chứng. Dẫu vậy, chiến thắng tối thiểu trước Đồng Nai cho thấy Hà Tĩnh có thể bảo vệ lợi thế khi vươn lên dẫn trước.

Trước một đối thủ có tốc độ và khả năng chuyển trạng thái tốt, Hà Tĩnh khó có thể duy trì thế đôi công trong cả trận. Phương án hợp lý là giữ đội hình thấp, bịt khoảng trống ở trung lộ và hạn chế để mất bóng khi đang triển khai. Nếu Luiz Antonio cùng các tiền vệ kiểm soát được nhịp độ ở khu vực giữa sân, đội khách có thể chờ thời cơ đưa bóng nhanh lên cho các tiền đạo thay vì mạo hiểm dâng cao.

Hai lần chạm trán tại V.League mùa trước đều kết thúc với chiến thắng 2-0 cho Thể Công Viettel. Kết quả đối đầu ấy tạo thêm cơ sở để đội chủ nhà tự tin, nhưng lực lượng hai bên đã thay đổi nên không thể chủ quan cho trận đấu sắp tới.

Điểm then chốt nằm ở việc Thể Công có ghi bàn sớm hay không. Nếu chủ nhà dẫn trước, Hà Tĩnh buộc phải đẩy đội hình lên và khi đó những khoảng trống phía sau có thể mở ra cho các pha phản công của đội bóng áo lính. Ngược lại, nếu tỷ số vẫn cân bằng sau hiệp một, áp lực sẽ dần chuyển sang Thể Công, nhất là khi họ từng gặp khó trong việc khai thác ưu thế trước hàng thủ có tổ chức của Công an Hà Nội.

Thể Công Viettel có lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình và thành tích đối đầu tốt hơn. Nhưng để biến những ưu thế đó thành ba điểm, đội bóng của HLV Popov cần chơi sắc bén hơn ở một phần ba cuối sân, thay vì chỉ giữ thế trận và chờ sai lầm của đối thủ.

Thông tin lực lượng

Thể Công Viettel sẽ thiếu Nhâm Mạnh Dũng ở trận này do tiền đạo phải chấp hành án treo giò sau tấm thẻ đỏ trực tiếp ở vòng mở màn. Trong khi đó, Hà Tĩnh có đủ lực lượng đầy đủ trong cuộc đối đầu này.

Đội hình dự kiến Thể Công: Văn Việt, Tuấn Tài, Colonna Nino, Trung Hiếu, Paulo Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Andre Luiz Junior, Wesley Nata, Ngọc Tân, Lucas Ribamar. Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Helerson, Việt Triều, Duy Thường, Trọng Hoàng, Văn Lương, Luiz Antonio, Trung Nguyên, Floro Daniel, Atshimene. Dự đoán tỷ số: Thể Công 2-1 Hà Tĩnh Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.